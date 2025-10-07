Toute l’actu en direct 24h/24
Football : sept internationaux Malaisiens suspendus pour avoir menti sur la nationalité de leurs grands-parents

L'Argentin Facundo Garces, qui évolue à Alaves (Espagne), fait partie des joueurs suspendus. [Pressinphoto / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sept footballeurs internationaux ont été suspendus douze mois par la FIFA pour avoir falsifié les documents d’identité de leurs grands-parents afin de pouvoir jouer avec la sélection de Malaisie.

Un scandale international. Le 26 septembre dernier, sept joueurs internationaux malaisiens ont été suspendus par la FIFA pour avoir menti sur les origines de leurs grands-parents. Les joueurs, qui sont Espagnols, Argentins, Brésilien ou Néerlandais, ont fait croire qu’ils avaient des origines malaisiennes alors que ce n’était pas le cas.

Cinq d’entre eux (les Argentins Facundo Garces, Imanol Machuca et Rodrigo Holgado, le Brésilien Joao Figueiredo et le Néerlandais Hector Hevel) étaient sur la feuille du match contre le Viêt Nam (4-0) en qualifications de la Coupe d’Asie des nations le 10 juin 2025. Deux joueurs (Holgado et Figueiredo) avaient même marqué. Une plainte avait été déposée. 

Après enquête, les joueurs et la Fédération malaisienne ont tous été reconnus coupables «d'avoir enfreint l'article 22 du Code disciplinaire de la FIFA (Faux et falsification) pour avoir utilisé des documents falsifiés dans le cadre d'une procédure de la FIFA.»

Sur le même sujet Football : un international allemand impliqué dans une bagarre lors de la célèbre Oktoberfest Lire

Les mis en cause ont écopé d’un an de suspension «de toute activité liée au football, à compter de la date de notification de la présente décision». Une amende de 2.150 euros leur a également été infligée. La Fédération malaisienne a reçu une amende de 376.000 euros.

FootballMalaisie

