Football : un international allemand impliqué dans une bagarre lors de la célèbre Oktoberfest

International allemand, passé par le Bayern Munich et désormais en Turquie à Galatasaray, Leroy Sané a été impliqué dans une bagarre à l’Oktoberfest, dimanche.

Il n’est pas passé inaperçu. Présent dimanche à l'Oktoberfest de Munich, la célèbre fête de la bière, le footballeur allemand Leroy Sané s’est retrouvé impliqué dans une bagarre au milieu du public présent.

L’ancien joueur de Manchester City (29 ans) a été pris à parti par un homme attablé à proximité de lui ayant reproché son choix de s'engager libre avec Galatasaray l'été dernier. «Gala de m…», lui aurait-il dit plusieurs fois.

«J'ai été provoqué et personnellement insulté sous la tente du festival pendant un long moment. Mon club, Galatasaray, a également été insulté, a expliqué Sané au quotidien Bild. Dans l'ambiance houleuse, j'ai ensuite été bousculé, puis il y a eu une brève bagarre. Bien sûr, j'aurais dû réagir plus calmement à ce moment-là et ne pas m'arrêter. J'en prends acte.»

L’Oktoberfest rassemble chaque année dans la capitale bavaroise des centaines de milliers de personnes venues du monde entier. Les joueurs du Bayern Munich, son ancien club, s’y rendent d’ailleurs chaque année. Samedi, Harry Kane, l’attaquant anglais de la formation allemande y était avec sa femme Kate.