Formule 1 : un accord financier trouvé entre Christian Horner et une ancienne collaboratrice après les accusations de comportement inapproprié

Un accord financier aurait été trouvé entre Christian Horner et une ancienne collaboratrice après les accusations de comportement inapproprié visant l’ancien patron de l’écurie Red Bull.

Une affaire définitivement close ? Un accord financier aurait été trouvé entre Christian Horner et une ancienne collaboratrice, qui accusait l’ancien patron de l’écurie Red Bull de «comportement inapproprié» et de «comportements sexuels transgressifs» à son égard. La jeune femme aurait accepté une importante somme d’argent pour quitter l’équipe de Formule 1 et retirer son action judiciaire, selon les informations du Daily Mail. Elle aurait ainsi perçu près de 3,5 millions d’euros pour mettre un terme à ce dossier.

Et depuis, elle aurait déjà retrouvé un poste dans une autre équipe et était même présente, ce week-end, au Grand Prix de Singapour, remporté par George Russell (Mercedes). De son côté, Christian Horner a été déchargé, début juillet, de ses fonctions au sein de l’écurie Red Bull, où il était en poste depuis 2025 remportant six titres de champion du monde des constructeurs (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023) et huit titres de champion du monde des pilotes avec Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013) et Max Verstappen (2021, 2022, 2023, 2024).

Alors qu’il était lié à la formation autrichienne, où il a été remplacé par le Français Laurent Mekies, il aurait touché une indemnité record de près de 92 millions d’euros pour compenser la fin prématurée de son contrat. Et il se serait mis à la recherche d’un poste au sein d’une nouvelle équipe pour la saison prochaine. Il aurait même contacté plusieurs écuries du paddock comme Aston Martin, Haas ou encore Alpine.

