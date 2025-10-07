Toute l’actu en direct 24h/24
Rugby : Antoine Dupont a retrouvé l’entraînement sept mois après sa grave blessure

Antoine Dupont s'était blessé contre l'Irlande lors du Tournoi des six nations, le 8 mars dernier. [Abaca / Icon Sport]
Publié le - Mis à jour le

Absent depuis sept mois en raison d’une blessure au genou, le rugbyman tricolore Antoine Dupont était de retour à l'entraînement du Stade Toulousain ce mardi. 

Une magnifique nouvelle. Antoine Dupont, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain était présent lors de l’entraînement de son club ce mardi, sept mois après sa grave blessure au genou.

Le champion olympique à Paris en 2024 avec l’équipe de France de rugby à 7 a participé avec ses coéquipiers à un tennis-ballon en guise d’échauffement avant de s’entraîner seul, en marge du collectif.

Le retour du capitaine toulousain n'est pas prévu avant la fin du mois de novembre. Mais cette réapparition est une bonne nouvelle quasiment sept mois jour pour jour après sa rupture des ligaments croisés du genou droit contre l'Irlande lors du Tournoi des six nations, le 8 mars dernier.

Pour rappel, le joueur de 28 ans ne disputera pas la tournée d’automne du XV de France.

