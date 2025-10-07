Toute l’actu en direct 24h/24
«Tout est désormais entre les mains de la police» : le défenseur marocain Nayef Aguerd revient sur son agression à l’aéroport de Marignane

Nayf Aguerd a pu prendre son avion et rejoindre l'équipe du Maroc. Nayf Aguerd a pu prendre son avion et rejoindre l'équipe du Maroc. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le défenseur marocain Nayf Aguerd a été agressé par un individu, lundi, à l’aéroport de Marignane avant de rejoindre sa sélection nationale.

«Plus de peur que de mal». Nayf Aguerd s’est voulu rassurant après l’agression dont il a été victime, lundi, à l’aéroport de Marignane avant de rejoindre l’équipe du Maroc. Alors qu’il attendait son avion dans un salon VIP, le défenseur marocain a été pris à partie par un individu, qui lui a demandé son numéro de téléphone et un selfie avant de tenter de lui mettre une gifle. Il a ensuite essayé de s’enfuir, mais il a été rattrapé par les forces de l’ordre, qui ont procédé à son interpellation.

«J’ai bien été agressé à l’aéroport de Marignane alors que j’attendais mon vol pour rejoindre la sélection marocaine. Heureusement, plus de peur que de mal, tout s’est vite terminé grâce à l’intervention du personnel chargé de la sécurité et des forces de l’ordre. Tout est désormais entre les mains de la police», a-t-il indiqué dans un message posté dans une story sur son compte Instagram, tout en donnant des nouvelles de son état de santé.

«Je vais bien, et je suis désormais concentré sur ce qui compte le plus pour moi : jouer pour l’OM et représenter mon pays avec fierté lors du prochain rassemblement», a-t-il ajouté. Car Nayf Aguerd a pu s’envoler à destination du Maroc et rejoindre les Lions de l’Atlas pour préparer les deux rendez-vous au programme de ce rassemblement.

Déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2026 avec sept victoires en autant de rencontres depuis le début des éliminatoires, les hommes de Walid Regragui affronteront, ce jeudi, Bahreïn en match amical avant d’être opposés au Congo pour leur dernier match de qualification.

