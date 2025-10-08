Arabie saoudite : voici le nouvel entraîneur de Karim Benzema à Al-Ittihad

Toute l’actu en direct 24h/24
Karim Benzema (37 ans) a rejoint Al-Ittihad en juillet 2023 après 14 saisons au Real Madrid. [MB Media / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Portugais Sergio Conceiçao a été nommé, ce mercredi, entraîneur d’Al-Ittihad en Arabie saoudite. Il succède à Laurent Blanc, limogé fin septembre.

Un rebond pour lui. Sans club depuis son départ de l’AC Milan en mai dernier, l’entraîneur portugais Sergio Conceiçao succède au Français Laurent Blanc sur le banc du club saoudien d’Al-Ittihad. Le coach français avait été limogé le 28 septembre.

Le technicien de 50 ans, passé notamment par le FC Nantes (2016-2017), s’est engagé jusqu’en 2027, comme l’a officialisé le club de la ville de Djeddah ce mercredi.

Chez l’actuel troisième de la Saudi Pro League après quatre journées disputées (9 points sur 12 pris), il dirigera notamment Karim Benzema, N’Golo Kanté, Moussa Diaby ou encore Houssem Aouar. 

Pour rappel, Laurent Blanc, qui était arrivé sur le banc des Tigres en juillet 2024 en remplacement de l’Argentin Marcelo Gallardo, était parvenu à remporter le championnat la saison dernière, le 10e dans l’histoire du club.

