Coupe du monde 2025 U20 : le calendrier et les résultats complets

La Coupe du monde de football U20 2025 se déroule jusqu’au 19 octobre au Chili. Voici le calendrier et les résultats complets de la compétition.
phase de groupes
Groupe A :
Japon - Égypte : 2-0
Chili - Nouvelle-Zélande : 2-1
Égypte - Nouvelle-Zélande : 1-2
Chili - Japon : 0-2
Égypte - Chili : 2-1
Nouvelle-Zélande - Japon : 0-3
Groupe B :
République de Corée - Ukraine : 1-2
Paraguay - Panamá : 3-2
Panamá - Ukraine : 1-1
République de Corée - Paraguay : 0-0
Ukraine - Paraguay : 2-1
Panamá - République de Corée : 1-2
Groupe C :
Maroc - Espagne : 2-0
Brésil - Mexique : 2-2
Espagne - Mexique : 2-2
Brésil - Maroc : 1-2
Espagne - Brésil : 1-0
Mexique - Maroc : 1-0
Groupe D :
Italie 1-0 Australie : 1-0
Cuba 1-3 Argentine : 1-3
Italie - Cuba : 2-2
Argentine - Australie : 4-1
Australie - Cuba : 3-1
Argentine - Italie : 1-0
Groupe E :
France - Afrique du Sud : 2-1
États-Unis - Nouvelle-Calédonie : 9-1
États-Unis - France : 3-0
Afrique du Sud - Nouvelle-Calédonie : 5-0
Afrique du Sud - États-Unis : 2-1
Nouvelle-Calédonie - France : 0-6
Groupe F :
Norvège - Nigeria : 1-0
Colombie - Arabie saoudite : 1-0
Colombie - Norvège : 0-0
Nigeria - Arabie saoudite : 3-2
Arabie saoudite - Norvège : 1-1
Nigeria - Colombie : 1-1
Huitièmes de finale
Ukraine – Espagne : 0-1
Chili – Mexique : 1-4
Mercredi 8 octobre
21h30 : Argentine – Nigéria
21h30 : Colombie - Afrique du Sud
Jeudi 9 octobre
1h : Paraguay – Norvège
1h : Japon - France
Vendredi 10 octobre
21h30 : États-Unis - Italie
1h : Maroc - Corée du Sud