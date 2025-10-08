Cyclisme : un coureur français blessé après avoir été percuté par un camion à l’entraînement

Le Français Pierre Latour (31 ans) a été percuté par un camion de livraison, mardi, à l’entraînement dans la Drôme et a dû être transporté à l’hôpital par les pompiers.

Cet accident pourrait mettre un terme à sa carrière un peu plus tôt que prévu. Ancien champion de France du contre-la-montre (2017, 2018), Pierre Latour (31 ans) a été percuté par un camion de livraison, mardi, à l’entraînement dans la Drôme. Alors qu’il était suivi par son père en scooter, le coureur de l’équipe TotalEnergies, originaire de Romans-sur-Isère, a été accroché au niveau du bras par le rétroviseur du véhicule dans un virage.

«Il a été bien amoché»

«Nous étions bien à droite et le véhicule a coupé le virage», a indiqué son père Claude Latour à Ici Drôme Ardèche. Si les tests de dépistage d’alcoolémie et de produits stupéfiants pratiqués sur le conducteur du camion se sont révélés négatifs, le Français, meilleur jeune du Tour de France en 2018, a dû être transporté à l’hôpital. «Pierre a été transporté aux urgences de l’hôpital. On pensait qu’il avait le bras cassé. Finalement ce n’est pas le cas, mais il a été bien amoché», a confié Claude Latour au Dauphiné Libéré.

«Il a fait un vol plané, sur le coup il se tordait de douleur, il a presque perdu connaissance. Il a un hématome à la tête, j’avais peur qu'il souffre d'une fracture du bras. Ce serait un arrachement osseux mais il faut faire d’autres examens», a-t-il précisé à Ici Drôme Ardèche.

Et cette mésaventure devrait précipiter la fin de sa carrière, qui était prévue après les Chronos des Nations aux Herbiers (17-20 octobre). «Il devait mettre un terme à sa carrière professionnelle après les Chronos des Nations. J’ai l’impression que c’est déjà fait…», a regretté Claude Latour. Sa dernière course pourrait donc rester le Tour du Poitou, où il avait terminé à la 5e place du classement général au mois d’août.