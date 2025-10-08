«De 50 à 5.400 euros» : voici les prix des billets pour la Coupe du monde 2026

Les prix des billets pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), organisé au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, oscillent entre 50 et un peu plus de 5.400 euros.

Les fans de ballon rond vont devoir mettre la main au portefeuille. La Coupe du monde 2026 sera organisée, l’été prochain (11 juin-19 juillet), au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Et pour assister à un ou plusieurs rencontres de l’autre côté de l’Atlantique, il vaut mieux avoir un budget conséquent, car les prix oscillent entre 50 et un peu plus 5.400 euros, selon The Athletic.

Le tarif le plus bas concerne certains matchs de la phase de groupes (catégorie 4), où les prix peuvent grimper jusqu’à 700 euros en catégorie 1. C’est beaucoup plus que lors de la précédente édition au Qatar, où les tarifs s’échelonnaient entre 10 et 190 euros pour les matchs de la phase de groupes.

Les prix pour le match d’ouverture à Mexico (Mexique) sont tout aussi élevés puisqu’une place coûte entre 320 et 1.570 euros selon la catégorie. Et pour assister au premier match aux Etats-Unis, du côté de la Californie, il faut débourser entre 480 et 2.353 euros. Concernant la finale, une place dans les tribunes du MetLife Stadium du New Jersey coûte entre 1.750 et 5.480 euros.

Alors qu’une première phase de vente, réservée aux détenteurs d’une carte Visa, s’est tenue au mois de septembre, une nouvelle phase est prévue à la fin du mois d’octobre. Et il est nécessaire de s’inscrire au préalable pour pouvoir y participer. «Les personnes dont la demande aura été acceptée recevront un créneau pour acheter leurs billets», a indiqué la Fifa.

D’autres phases sont également prévues dans les prochaines semaines, notamment après le tirage au sort programmé le 5 décembre prochain. «Les supporters et supportrices pourront soumettre des demandes pour des matchs spécifiques au regard des affiches déterminées par le tirage au sort», a assuré l’instance.