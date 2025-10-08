Football : un haut cadre japonais condamné en France après avoir visionné des images pédopornographiques à bord d'un avion

Un haut responsable de la Fédération japonaise de football, a été condamné lundi à 18 mois de prison avec sursis après avoir visionné des images pédopornographiques lors d’un vol à destination de Paris.

Il a été pris en flagrant délit. Masanaga Kageyama, directeur technique de la Fédération japonaise de football, a été interpellé dans à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle après avoir visionné des images pédopornographiques à bord d'un avion, lundi.

Âgé de 58 ans, l’homme, qui voyageait alors du Japon au Chili, avait été interpellé lors d’une escale, selon le journal Le Parisien qui a révélé l'affaire.

«Une démarche artistique»

Selon le quotidien, les hôtesses de l'air l'avaient surpris en train de visionner ces images sur son ordinateur portable, en classe affaires d'un vol Air France. Il avait alors expliqué qu'il s'agissait «d'une démarche artistique et assuré qu'il s'agissait de photos générées par l'intelligence artificielle.»

Le tribunal correctionnel de Bobigny l'a condamné pour importation, détention, enregistrement ou fixation d'images à caractère pornographique d'une mineure de moins de 15 ans, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d'amende.

Sa peine est assortie d'une interdiction d'exercer une activité en lien avec les mineurs pendant 10 ans. Il lui est en outre interdit d'entrer sur le territoire français pendant le même nombre d'années. La France l'a aussi inscrit au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles.

Dans la foulée, la fédération japonaise de football a déclaré dans un communiqué que son contrat serait résilié avec effet immédiat. «La JFA considère cet incident comme profondément regrettable et présente ses sincères excuses pour les inquiétudes et le désordre causés, a déclaré le secrétaire général de la JFA, Kazuyuki Yukawa lors d'une conférence de presse à Tokyo. Le football fait partie intégrante de la société. Une telle situation ne peut se reproduire. Nous devons tous travailler ensemble pour garantir le respect total des règles et des directives.»