Football : un international brésilien annonce avoir été opéré d’un cancer de la thyroïde juste après un match

Ce mardi 7 octobre, le footballeur brésilien Everton Ribeiro a annoncé sur les réseaux sociaux être atteint d’un cancer de la thyroïde. Il a été opéré deux jours après un match.

Un message rassurant. Ce mardi, Everton Ribeiro, international brésilien et joueur du club de Bahia, a posté un message sur ses réseaux sociaux pour annoncer qu’il était atteint d’un cancer de la thyroïde. Il a précisé avoir subi une intervention chirurgicale la veille.

«Tout s’est bien passé, grâce à Dieu. Je me remets encore de cette crise, avec la foi et le soutien de ma famille et de vous. Merci pour toutes vos prières et votre affection. Votre présence à mes côtés fait toute la différence», a-t-il déclaré.

Âgé de36 ans, Ribeiro, qui a disputé la Coupe du monde 2022 au Qatar, a joué dimanche 5 octobre avec Bahia lors de la victoire 1-0 contre Flamengo, son ancienne formation avec qui il a remporté deux fois la Copa Libertadores.

La fédération brésilienne (CBF) lui a adressé «toute la force et l’énergie positive». Plusieurs clubs brésiliens, dont Flamengo, ont exprimé leur solidarité.