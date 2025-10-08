«Il a été mon premier modèle» : le très bel hommage de Tony Parker à son père décédé

Tony Parker a rendu hommage à son père, décédé dimanche à l’âge de 70 ans, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Il a été l’une de ses principales sources d’inspiration. Tony Parker a rendu un vibrant hommage à son père Tony Parker Sr., décédé dimanche à l’âge de 70 ans, dans un message publié sur son compte Instagram. «Il n’y a pas de mots assez forts pour décrire ce que je ressens aujourd’hui. Il a été mon premier modèle, mon premier coach, mon inspiration. C’est lui qui m’a transmis cette passion dévorante pour le basket, cette exigence, cette détermination à ne jamais rien lâcher. C’est auprès de lui que j’ai appris la valeur du travail, la force du mental, et surtout, l’amour du jeu», a écrit l’ancien basketteur tricolore.

Et d’ajouter : «Sur et autour des terrains, il dégageait une énergie unique. Avec son sourire, son charisme, son franc-parler et ses costumes trois-pièces impeccables, il ne laissait jamais personne indifférent». Alors qu’il était originaire de Chicago, Tony Parker Sr. a évolué aux Etats-Unis avec Loyola University Chicago (de 1973 à 1977) avant de passer professionnel. Il a ensuite effectué une partie de sa carrière en Europe (Pays-Bas, Belgique) mais aussi en France sous les couleurs notamment de Denain, participant à l’essor du basket dans l’hexagone.

«Il a inspiré toute une génération de basketteurs en France, bien avant que le basket ne prenne la place qu’il a aujourd’hui. Il représentait un peu cette NBA avant l’heure, avec son accent américain et cette manière si naturelle de rendre tout le monde à l’aise autour de lui. Il a ouvert la voie, montré qu’on pouvait être différent, qu’on pouvait rayonner, qu’on pouvait faire aimer ce sport à travers une personnalité forte et vraie», a souligné le quadruple champion NBA avec les Spurs de San Antonio.

Avant de rappeler à quel point il a été important dans sa vie et sa carrière. «Il a été bien plus qu’un père, il a été un guide, un repère, un pilier. Grâce à lui, j’ai compris très jeune que les rêves se construisent avec le cœur et le courage. Aujourd’hui, c’est toute une partie de moi qui s’en va avec lui… Mais son esprit, sa force, et tout ce qu’il m’a transmis continueront de vivre à travers moi, mes frères, et tous ceux qu’il a inspirés», a conclu l’ancien international tricolore (181 sélections).