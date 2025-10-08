«Je lui ai demandé s’il ne voulait pas avoir une petite copine» : Fayza Lamari se confie sur la vie sentimentale de son fils Kylian Mbappé

Mardi, Fayza Lamari s’est confiée sur la vie sentimentale de son fils, Kylian Mbappé, star du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France de football.

Des confessions intimes. Ce mardi, lors de l’événement «Demain le Sport», organisé à Paris, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, a livré certaines confidences, notamment sur la vie sentimentale du capitaine de l’équipe de France.

Elle a évoqué une discussion avec lui en 2024 alors que sa situation était compliquée après son départ houleux du Paris Saint-Germain et ses débuts difficiles au Real Madrid. «J’ai eu une discussion avec lui l’année dernière, alors que ça n’allait pas trop bien», a-t-elle détaillé. «Je lui ai demandé s’il ne voulait pas avoir une petite copine. Il m’a répondu : "Tu vois une femme dans ce bourbier?"», a-t-elle confié.

La mère du dernier Soulier d’Or européen (meilleur buteur du continent sur une saison) a également révélé que son fils avait souvent besoin de sortir pour fuir la pression médiatique. «Il lui est arrivé de faire des tours de périphérique dans une 206, juste pour voir ce que cela faisait, a-t-elle dit. Même marcher dans la rue, il ne peut plus. Cela m’attriste».

Fayza Lamari a aussi évoqué son cas en soulignant avoir très mal vécu l’enquête pour viol et agression sexuelle à Stockholm en octobre 2024 et classée sans suite, lorsque Kylian Mbappé se trouvait dans la capitale suédoise.

«Au moment de la Suède, je partais avec 35 copines sur une île, pour fêter mes 50 ans. En quelques mois, j’ai pris 12 kg. J’étais blessée», a-t-elle témoigné. «J’avais confiance en Kylian, mais je lui ai demandé : "Est-ce que tu l’as fait?", et il m’a répondu : "Tu as fini tes délires?" C’est le seul déplacement que l’on n’a pas organisé et on en a payé les conséquences…»