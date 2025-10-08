«Je n’ai plus beaucoup d’années devant moi» : les confidences de Cristiano Ronaldo sur la fin de sa carrière

Même s'il a conscience que la retraite approche, Cristiano Ronaldo n'envisage pas de mettre un terme à sa carrière dans l’immédiat et entend profiter des dernières années qu’il lui reste à jouer.

Il ne veut toujours pas attendre parler de la retraite. À bientôt 41 ans, Cristiano Ronaldo continue d’arpenter inlassablement les terrains de football, lui qui a récemment prolongé son contrat avec le club saoudien d’Al-Nassr jusqu’en 2027. Et il se voit jouer encore quelques saisons, comme il l’a réaffirmé après avoir reçu le prix «Prestige» au gala Portugal Football Globes.

«Je profite au maximum du peu qu’il me reste»

«Ce n’est pas un prix de fin de carrière. Je le vois comme la reconnaissance d’années d’efforts, de dévouement et d’ambition. J’aime gagner, aider les nouvelles générations, et elles m’aident aussi à maintenir mon niveau et à continuer à concourir. Ce qui me motive, c'est de rivaliser avec les plus jeunes», a-t-il déclaré.

Et le quintuple Ballon d’or demeure déterminé à poursuivre une carrière longue de 23 saisons passées au plus haut niveau malgré la volonté de certains membres de son entourage. «Les gens, surtout dans ma famille, me disent : "Il est temps d'arrêter. Tu as déjà tout accompli. Pourquoi veux-tu marquer 1000 buts ? Tu en as déjà plus de 900, quelle différence cela fera-t-il ?", mais je ne pense pas comme ça. Je pense que je continue à produire de bonnes choses, j’aide mon club et la sélection nationale, alors pourquoi ne pas continuer ?», a-t-il insisté.

L’attaquant portugais a néanmoins conscience que les années sont désormais comptées. «Je veux continuer quelques années, pas beaucoup, pour être honnête», a-t-il lâché. Et d’ajouter : «Je suis sûr que lorsque j’arrêterai, je serai comblé, car j’aurai tout donné. Je sais que je n’ai plus beaucoup d’années devant moi pour jouer, mais je profite au maximum du peu qu’il me reste».

Et avant de raccrocher les crampons, Cristiano Ronaldo s’est fixé plusieurs objectifs. L’un d’eux est de participer à la Coupe du monde 2026 et c’est plutôt bien parti puisque le Portugal a remporté ses deux premiers matchs des éliminatoires avant d’affronter l’Irlande (vendredi) et la Hongrie (mardi prochain). Mais le principal est d’atteindre la barre des 1.000 buts. Il en est actuellement à 946 réalisations qui font de lui le meilleur buteur de l’histoire du football.