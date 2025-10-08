UFC : pourquoi Conor McGregor a-t-il été suspendu 18 mois ?

Conor McGregor, le combattant star de MMA, va être suspendu 18 mois, comme cela a été officialisé ce mardi soir par l’UFC.

Une lourde suspension. L’Irlandais Conor McGregor va être suspendu pendant 18 mois pour avoir enfreint la politique antidopage de l‘UFC en ne fournissant pas certaines de ses données de localisation.

«The Notorious» a enfreint la loi antidopage en ne fournissant pas d’informations précises sur sa localisation pour trois contrôles : le 13 juin, le 19 septembre et le 20 septembre 2024.

Présent pour l'UFC à la Maison Blanche ?

«Les athlètes sont tenus de fournir à tout moment des informations précises sur leur localisation, afin de pouvoir être contactés et se soumettre à des prélèvements d'échantillons biologiques sans avertissement préalable, a indiqué l'UFC. Les tests manqués par McGregor ont tous été classés comme des manquements à l'obligation de localisation.»

La CSAD, l'instance de lutte contre le dopage dans les sports de combat, a toutefois notifié le fait que ConorMcGregor a «coopéré» avec l’enquête, qu’il «revenait d’une blessure» à cette période et « ne se préparait pas pour un combat». L’agence a d’ailleurs décidé de réduire la sanction de vingt-quatre mois à dix-huit mois.

Âgé de 37 ans, «The Notorious» qui n’a plus combattu depuis juillet 2021, pourra reprendre la compétition à partir de mars 2026, lui qui rêve de combattre le 14 juin 2026 lors de la soirée à la Maison Blanche pour le 80e anniversaire de Donald Trump.

Absent des octogones depuis plus de cinq ans, l’ancien champion des poids plumes et légers a toutefois fait parler de lui en étant condamné en novembre 2024 au civil dans une affaire de viol et en annonçant sa candidature à l’élection présidentielle en Irlande avant de se retirer.