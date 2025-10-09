Boxe : le fils d’une légende retrouvé mort dans son appartement à seulement 17 ans

Arturo Gatti Jr, fils du défunt champion de boxe anglaise, a été retrouvé mort lundi au Mexique. Âgé de 17 ans, il aspirait à devenir professionnel.

Une tragédie pour la famille. Le magazine Ring, spécialisé dans la boxe anglaise, a officialisé le décès tragique d’Arturo Gatti Jr., fils d’Arturo Gatti, à seulement 17 ans. Le jeune boxeur, qui vivait avec sa mère Amanda Rodrigues, a été retrouvé pendu dans sa chambre par sa mère lundi.

Les causes et circonstances restent à élucider. «Il devait disputer son premier combat professionnel au Mexique le 14 juin dernier, mais son nom avait été rayé de la carte pour une raison inconnue», expliqué Le Journal de Montreal sans savoir s’il s’agit de la raison du suicide.

Le jeune homme, considéré comme un grand espoir du Noble art, rêvait de disputer les Jeux olympiques. Sur son compte Instagram, on peut voir ses séances d’entraînement, dont certaines le montrent aux côtés de Mike Tyson.

Mais ce qui est troublant, c’est que ce suicide renvoie cruellement à celui de son père qui avait été retrouvé pendu, à 37 ans, dans sa chambre d’hôtel au Brésil en 2009, lors de sa lune de miel. A l’époque, la femme du champion du monde des super-plumes entre (1995-1998) et des super-légers (2004-2005), Amanda Rodrigues, avait été accusée et retenue 18 jours en prison avant d'être innocentée.