Coupe du monde 2025 U20 : le calendrier et les résultats complets

Les Bleuets affronteront les Norvégiens en quarts de finale. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Coupe du monde de football U20 2025 se déroule jusqu’au 19 octobre au Chili. Voici le calendrier et les résultats complets de la compétition.

phase de groupes

Groupe A : 

Japon - Égypte : 2-0
Chili - Nouvelle-Zélande : 2-1
Égypte - Nouvelle-Zélande : 1-2
Chili - Japon : 0-2
Égypte - Chili : 2-1
Nouvelle-Zélande - Japon : 0-3

Groupe B :

République de Corée - Ukraine : 1-2
Paraguay - Panamá : 3-2
Panamá - Ukraine : 1-1
République de Corée - Paraguay : 0-0
Ukraine - Paraguay : 2-1
Panamá - République de Corée : 1-2

Groupe C : 

Maroc - Espagne : 2-0
Brésil - Mexique : 2-2
Espagne - Mexique : 2-2
Brésil - Maroc : 1-2
Espagne - Brésil : 1-0
Mexique - Maroc : 1-0

Groupe D : 

Italie 1-0 Australie : 1-0
Cuba 1-3 Argentine : 1-3
Italie - Cuba : 2-2
Argentine - Australie : 4-1
Australie - Cuba : 3-1
Argentine - Italie : 1-0

Groupe E : 

France - Afrique du Sud : 2-1
États-Unis - Nouvelle-Calédonie : 9-1
États-Unis - France : 3-0
Afrique du Sud - Nouvelle-Calédonie : 5-0
Afrique du Sud - États-Unis : 2-1
Nouvelle-Calédonie - France : 0-6

Groupe F : 

Norvège - Nigeria : 1-0
Colombie - Arabie saoudite : 1-0
Colombie - Norvège : 0-0
Nigeria - Arabie saoudite : 3-2
Arabie saoudite - Norvège : 1-1
Nigeria - Colombie : 1-1

Huitièmes de finale

Ukraine – Espagne : 0-1
Chili – Mexique : 1-4
Argentine – Nigéria : 4-0
Colombie - Afrique du Sud : 3-1
Paraguay – Norvège : 0-1
Japon - France : 0-1 (a.p.)

Vendredi 10 octobre

21h30 : États-Unis - Italie
1h : Maroc - Corée du Sud

Quarts de finale

Samedi 11 octobre
22h : Espagne – Colombie 

Dimanche 12 octobre
1h : Mexique – Argentine

Lundi 13 octobre
1h : Norvège – France

