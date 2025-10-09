Cyclisme : pourquoi la formation Israel-Premier Tech ne sera-t-elle pas au départ du Tour de Lombardie ?

La formation Israel-Premier Tech ne sera pas au départ, ce samedi, de la 119e édition du Tour de Lombardie, qui s’élancera de Côme pour rejoindre Bergame (Italie).

Elle ne sera pas au départ du dernier «Monument» de la saison. Déjà absente des semi-classiques italiennes comme la Coppa Bernocchi, les Trois Vallées Varésines ainsi que le Tour du Piémont et exclue du Tour d’Emilie la semaine dernière, l’équipe Israel-Premier Tech ne participera pas, ce samedi, à la 119e édition du Tour de Lombardie entre Côme et Bergame. Cette décision «a été prise d’un commun accord» entre les organisateurs et la formation détenue par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams.

Les deux parties ont opté pour cette solution pour des raisons de sécurité et éviter le moindre risque de débordement, alors que l’équipe Israel-Premier Tech a été la cible de nombreuses actions menées à son encontre par des militants pro-palestiniens, notamment lors du dernier Tour d’Espagne. Les organisateurs de la Vuelta avaient d’ailleurs été contraints d’écourter quatre étapes, dont la dernière à Madrid, en raison de diverses protestations d’individus qui réclamaient le retrait de l’équipe Israel-Premier Tech du peloton.

Face à cette situation et la pression de certains partenaires ainsi que sponsors, elle a annoncé en début de semaine son intention de changer de nom et de s’éloigner «de son identité israélienne actuelle». «Dans le sport, le progrès nécessite souvent des sacrifices, et cette étape est essentielle pour assurer l’avenir de l’équipe», a-t-elle indiqué dans un communiqué. De son côté, Sylvan Adams «a choisi de se retirer de son implication quotidienne» et «ne parlera plus au nom de l’équipe» à compter de la saison prochaine.