Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Éliminatoires Coupe du monde 2026 : composition probable, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre la France et l’Azerbaïdjan

Kylian Mbappé et les Bleus veulent enchaîner avec une troisième victoire en autant de matchs. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'équipe de France affronte l'Azerbaïdjan ce vendredi 10 octobre lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Où se dispute France-Azerbaïdjan ?

Ce troisième match de l’équipe de France dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a lieu au Parc des Princes de Paris, antre du PSG. Les Bleus y avaient joué en septembre et avaient battu l’Islande (2-1).

Qui sera l’arbitre ?

Ce match France-Azerbaïdjan sera arbitré par le Norvégien Rohit Saggi. Il sera accompagné par ses assistants Jørgen Rønning Valstadsve et Ole Andreas Haukåsen.

Les compositions probables

France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Koné, Rabiot – Coman, Olise, Nkunku – Mbappé.

Azerbaïdjan : Magomedaliyev – Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev – Emreli, Makhmudov, Khaybulaev, Ahmadzada – Dadaso.

Le classement du groupe D

France – 6 points
Islande – 3 points
Ukraine – 1 point
Azerbaïdjan – 1 point

L’historique entre les deux équipes

La France et l’Azerbaïdjan se sont déjà affrontés à deux reprises dans l’histoire. Les Bleus se sont imposés à deux reprises, c’était lors des qualifications de l’Euro 1996. A l’aller, en Turquie, victoire 2-0 avant un large succès 10-0 au retour à Auxerre.

La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : la liste de tous les pays qualifiés Lire

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rencontre sera diffusée sur TF1 à partir de 20h45.

Coupe du monde 2026FootballEquipe de FranceAzerbaïdjan

À suivre aussi

Somalie-Algérie, éliminatoires Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
Coupe du monde 2026 : la liste de tous les pays qualifiés
La Coupe du monde 2026 sera organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.
«De 50 à 5.400 euros» : voici les prix des billets pour la Coupe du monde 2026

Ailleurs sur le web

Dernières actualités