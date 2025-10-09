Éliminatoires Coupe du monde 2026 : composition probable, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre la France et l’Azerbaïdjan

L'équipe de France affronte l'Azerbaïdjan ce vendredi 10 octobre lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Où se dispute France-Azerbaïdjan ?

Ce troisième match de l’équipe de France dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a lieu au Parc des Princes de Paris, antre du PSG. Les Bleus y avaient joué en septembre et avaient battu l’Islande (2-1).

Qui sera l’arbitre ?

Ce match France-Azerbaïdjan sera arbitré par le Norvégien Rohit Saggi. Il sera accompagné par ses assistants Jørgen Rønning Valstadsve et Ole Andreas Haukåsen.

Les compositions probables

France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Koné, Rabiot – Coman, Olise, Nkunku – Mbappé.

Azerbaïdjan : Magomedaliyev – Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev – Emreli, Makhmudov, Khaybulaev, Ahmadzada – Dadaso.

Le classement du groupe D

France – 6 points

Islande – 3 points

Ukraine – 1 point

Azerbaïdjan – 1 point

L’historique entre les deux équipes

La France et l’Azerbaïdjan se sont déjà affrontés à deux reprises dans l’histoire. Les Bleus se sont imposés à deux reprises, c’était lors des qualifications de l’Euro 1996. A l’aller, en Turquie, victoire 2-0 avant un large succès 10-0 au retour à Auxerre.

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rencontre sera diffusée sur TF1 à partir de 20h45.