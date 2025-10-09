Toute l’actu en direct 24h/24
Equipe de France : les images très drôles du bizutage de Jean-Philippe Mateta sur Joe Dassin (vidéo)

Jean-Philippe Mateta a été appelé pour la première fois en équipe de France. Jean-Philippe Mateta a été appelé pour la première fois en équipe de France. [Ewen Gavet/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Appelé pour la première fois en équipe de France, l’attaquant Jean-Philippe Mateta a choisi une chanson de Joe Dassin pour son bizutage sans forcément maîtriser les paroles.

Une prestation pas complètement maîtrisée mais qui a amusé l'assemblée. Appelé pour la première fois en équipe de France, Jean-Philippe Mateta (28 ans) n’a pas échappé au traditionnel bizutage en chanson devant l’ensemble de ses coéquipiers et le staff tricolore. Et l’attaquant, qui évolue à Crystal Palace, a opté pour un des plus grands classiques de la chanson française avec «Les Champs-Elysées» de Joe Dassin.

Debout à côté de Kylian Mbappé, qui tenait une bouteille en guise micro, l’ancien joueur passé par Lyon, Le Havre ou encore Mayence n’est pas apparu très à l’aise et s’est même quelque peu emmêlé dans les paroles, provoquant les rires de l’assistance. «On ne peut pas dire que ça a été un succès, j’ai oublié les paroles. Mais tout le monde a chanté avec moi», a confié Jean-Philippe Mateta en conférence de presse.

L'équipe de France a remporté ses deux premiers matchs avant d'affronter l'Azerbaïdjan.
Sur le même sujet France-Azerbaïdjan, éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ? Lire

Médaillé d’argent avec l’équipe de France aux JO 2024, l’attaquant français, qui a profité des nombreuses absences dans le secteur offensif pour être convoqué par Didier Deschamps, espère désormais connaître sa première sélection sous le maillot tricolore, ce vendredi, contre l’Azerbaïdjan ou, lundi, en Islande.

FootballEquipe de FrancebizutageVidéo

