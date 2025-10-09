Football : la maison du Brésilien Vinicius Jr touchée par un incendie provoqué par un souci électrique dans son sauna

La maison du Brésilien Vinicius Jr, actuellement avec l’équipe du Brésil, a été touchée par un incendie, ce jeudi, en raison d’un souci électrique dans le faux plafond de son sauna situé au sous-sol.

Heureusement aucun blessé n'a été à déplorer. Située dans le quartier résidentiel de La Moraleja à Alcobendas, ville de la communauté de Madrid, la maison de Vinicius Jr a été touchée par un incendie, ce jeudi, en raison d’un souci électrique dans le faux plafond de son sauna installé au sous-sol de son domicile, a rapporté Marca.

Alors que les secours ont été alertés aux alentours de 11h, les pompiers dépêchés sur place sont parvenus à maîtriser les flammes et à ventiler les pièces touchées avant de quitter les lieux une heure plus tard. Si personne n’a été blessée ou intoxiquée par la fumée, qui a envahi deux étages de la maison, le sauna a lui été complètement détruit.

Le Brésilien n’était pas présent chez lui au moment des faits. L’attaquant du Real Madrid est actuellement sa sélection nationale, qui doit affronter, ce vendredi, la Corée du Sud puis le Japon mardi. Il devrait constater l’étendue des dégâts à son retour dans la capitale espagnole en milieu de semaine prochaine.