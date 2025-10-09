Toute l’actu en direct 24h/24
«Je serai content quand ça arrivera» : Kylian Mbappé tout proche de battre le record de buts d’Olivier Giroud en équipe de France

Kylian Mbappé n'est plus qu'à cinq longueurs du record de buts d'Olivier Giroud en équipe de France. Kylian Mbappé n'est plus qu'à cinq longueurs du record de buts d'Olivier Giroud en équipe de France. [Daniel Derajinski/Icon Sport]
Par CNEWS
Auteur de 52 buts sous le maillot de l’équipe de France, Kylian Mbappé n’est plus qu’à cinq longueurs du record d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Ce n’est qu’une question de temps. Et Kylian Mbappé (26 ans) en a parfaitement conscience. Auteur de 52 buts (en 92 sélections) en équipe de France, l’attaquant tricolore n’est plus qu’à cinq longueurs du record d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 57 réalisations. Et le joueur du Real Madrid pourrait rapidement dépasser son ancien coéquipier en sélection.

Déjà 16 buts inscrits cette saison

«Je pense que je vais le battre, mais quand, je ne sais pas. Peut-être demain (vendredi contre l’Azerbaïdjan, ndlr), qui sait. Peut-être dans plus longtemps. C’est quelque chose qui viendra naturellement, ça va arriver et je serai content quand ça arrivera, et je passerai à autre chose ensuite», a confié l’ancien joueur du PSG et de Monaco en conférence de presse.

A défaut de pouvoir le battre, Kylian Mbappé pourrait au moins se rapprocher encore un peu plus de l’attaquant de Lille lors des deux matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, ce vendredi, contre l’Azerbaïdjan, puis, lundi, en Islande. D’autant qu’il est en très grande forme depuis le début de la saison avec déjà 16 buts inscrits toutes compétitions confondues. «Je ne brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler les buts contre n’importe qui», a lâché le natif de Bondy.

L'équipe de France a remporté ses deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Même s’il se veut prudent avant d’affronter cette équipe d’Azerbaïdjan. «C’est une équipe qui a tenu en échec l’Ukraine (1-1) où on ne s’est pas baladé. L’enjeu est plus important qu’enfiler des buts, même si on ne va pas s’en priver», a-t-il déclaré. Et un 3e succès, en autant de rencontres, dans ces éliminatoires rapprocherait Kylian Mbappé et les Bleus d’une qualification pour le Mondial au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

