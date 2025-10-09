Toute l’actu en direct 24h/24
Natation : deux nageuses italiennes suspendues après avoir volé des produits cosmétiques dans un aéroport

Cette suspension privera Benedetta Pilato des Championnats d'Europe en petit bassin en décembre. [LaPresse / Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Deux nageuses italiennes ont été suspendues 90 jours par leur fédération ce jeudi 9 octobre après avoir volé des produits cosmétiques à l’aéroport de Singapour.

Prises la main dans le sac. Deux nageuses italiennes, dont la championne du monde 2022 Benedetta Pilato, ont écopé jeudi d'une suspension de 90 jours par leur fédération pour avoir volé des produits cosmétiques à l'aéroport de Singapour au retour des Championnats du monde 2025.

Suspendues pour l'Euro

«Compte tenu des faits révélés par l'enquête et de la coopération des deux athlètes, qui ont reconnu leurs responsabilités, la commission de discipline de la Fédération italienne de natation a décidé de les suspendre 90 jours de toutes activités à compter de ce jour», a indiqué la Fédération italienne de natation dans un communiqué.

Cette suspension privera Benedetta Pilato (20 ans) et Chiara Tarantino (23 ans) des Championnats d'Europe en petit bassin qui auront lieu du 2 au 7 décembre à Lublin, en Pologne. Les deux nageuses avaient été arrêtées par la police singapourienne le 14 août après avoir volé deux produits cosmétiques dans un magasin duty-free de l'aéroport de Singapour. Elles avaient pu regagner l'Italie le 20 août après intervention des autorités italiennes.

Dans un communiqué sur ses réseaux sociaux après son retour en Italie, Benedetta Pilato avait expliqué qu'elle avait été «impliquée (dans ce vol) indépendamment de (sa) volonté» : «De cette expérience, je tire de grands enseignements sur la prudence, la responsabilité individuelle et la valeur des personnes qui m'entourent», avait-elle écrit.

