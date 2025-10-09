Natation : voici le programme complet de Léon Marchand lors de la 1ère étape de la Coupe du monde en petit bassin

Léon Marchand va participer, de ce vendredi à dimanche, à la 1ère étape de la Coupe du monde de natation en petit bassin du côté de Carmel (Etats-Unis).

Il s’apprête à replonger. Un peu plus de deux mois après les Championnats du monde de natation à Singapour, où il a été sacré sur 200m 4 nages et 400m 4 nages, Léon Marchand (23 ans) est attendu, à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche, du côté de Carmel (Etats-Unis) pour la 1ère étape de la Coupe du monde en petit bassin. Et le programme du quadruple médaillé olympique des JO de Paris 2024 promet d’être chargé dans l’Indiana.

Un menu allégé ?

Tête d’affiche de ce rendez-vous, le Toulousain, qui avait remporté le classement général l’année dernière, devrait s’aligner sur sept épreuves, d’après World Aquatics. Il est prévu au départ du 400m nage libre, du 100m 4 nages, du 200m dos, du 100m nage libre, du 200m 4 nages, 200m nage libre et du 200m brasse. Mais ce menu copieux pourrait s’alléger et ne compter que quatre ou cinq épreuves.

«Cette rentrée va permettre un peu de jauger où on en est. Cela permet aussi de reprendre le rythme des compétitions, donc le rythme de nage, les bonnes habitudes, les bonnes pratiques, et de refixer un point de départ pour la suite», a confié, à l’AFP, son entraîneur Nicolas Castel.

Et alors qu’il a déjà en ligne de mire les Championnats d’Europe, l’été prochain, à Saint-Denis (10-16 août 2026) ainsi que les JO 2028 de Los Angeles, il ne s’alignera pas lors des deux autres étapes à Westmont (17-19 octobre) puis Toronto (23-25 octobre).

Le programme de Léon Marchand

Vendredi 10 octobre

400m nage libre : séries à partir de 16h et finale à partir de 00h (heure française)

100m 4 nages : séries à partir de 16h et finale à partir de 00h (heure française)

200m dos : séries à partir de 16h et finale à partir de 00h (heure française)

Samedi 11 octobre

100m nage libre : séries à partir de 16h et finale à partir de 00h (heure française)

200m 4 nages : séries à partir de 16h et finale à partir de 00h (heure française)

Dimanche 12 octobre

200m nage libre : séries à partir de 16h et finale à partir de 00h (heure française)

200m brasse : séries à partir de 16h et finale à partir de 00h (heure française)