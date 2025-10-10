Football : la France s'impose contre l'Azerbaïdjan (3-0) et conserve la tête de son groupe de qualifications pour la Coupe du monde 2026

Après deux victoires face à l’Ukraine et l’Islande, l’équipe de France s'est à nouveau imposé contre l'Azerbaïdjan (3-0) ce vendredi 10 octobre, en qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Longtemps tenus en échec par une équipe azerbaïdjanaise très accrocheuse, les Bleus ont fait la différence grâce à leur capitaine Kylian Mbappé (45e+2), à Adrien Rabiot (69e) et à un but du revenant Florian Thauvin (84e). Ils comptent cinq points d'avance sur l'Ukraine avant leur déplacement lundi en Islande.

Plus d'informations à suivre...