Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : la France s'impose contre l'Azerbaïdjan (3-0) et conserve la tête de son groupe de qualifications pour la Coupe du monde 2026

L'équipe de France a remporté une troisième victoire consécutive en qualifications. [REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Après deux victoires face à l’Ukraine et l’Islande, l’équipe de France s'est à nouveau imposé contre l'Azerbaïdjan (3-0) ce vendredi 10 octobre, en qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Une victoire difficile. L'équipe de France a remporté une troisième victoire consécutive en qualifications en s'imposant 3-0 face à l'Azerbaïdjan ce vendredi 10 octobre au Parc des Princes, se rapprochant ainsi du Mondial 2026.

Longtemps tenus en échec par une équipe azerbaïdjanaise très accrocheuse, les Bleus ont fait la différence grâce à leur capitaine Kylian Mbappé (45e+2), à Adrien Rabiot (69e) et à un but du revenant Florian Thauvin (84e). Ils comptent cinq points d'avance sur l'Ukraine avant leur déplacement lundi en Islande.

Plus d'informations à suivre...

FootballCoupe du monde 2026

À suivre aussi

La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
Coupe du monde 2026 : la liste de tous les pays qualifiés
Vinicius Jr n'était pas présent au moment de l'incendie dans sa maison.
Football : la maison du Brésilien Vinicius Jr touchée par un incendie dans son sauna
Éliminatoires Coupe du monde 2026 : composition probable, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre la France et l’Azerbaïdjan

Ailleurs sur le web

Dernières actualités