JO d'hiver 2026 : «Ce sera la plus importante délégation d'athlètes français de notre histoire», annonce le Comité olympique

Après Paris 2024, une nouvelle olympiade record pour les sportifs tricolores. Ce vendredi, le Comité olympique a annoncé que la délégation française sera «en force» aux JO d’hiver à Milan-Cortina en février 2026, avec un nombre d’athlètes record.

Cet événement se tiendra dans deux villes du nord de l’Italie du 6 au 22 février, quatre ans avant la tenue des Jeux d’hiver 2030 dans les Alpes françaises. Il sera ensuite suivi par les Jeux paralympiques du 6 au 15 mars.

Dans le détail, cette édition se déroulera sur sept zones. Elles s’étaleront des Dolomites à la plaine du Pô en passant par la Vénétie, avec Bormio et Cortina pour le ski alpin, Anterselva pour le biathlon, le Val di Fiemme pour le ski nordique et Livigno pour le snowboard et le ski freestyle.

«Entre 160 et 165» athlètes

Pour Amélie Oudéa-Castéra, présidente du Comité olympique français (CNOSF), «la délégation française va être en force» et sera «la plus importante délégation de notre histoire au Jeux d’hiver». Lors d’un rassemblement de l’équipe de France olympique et paralympique à Paris, elle a annoncé qu’il y aurait «entre 160 et 165» athlètes, «dont 45% de femmes», là aussi un record».

De son côté Marie-Amélie Le Fur, la présidente du Comité paralympique français, a indiqué qu’un «top 5 olympique» était visé en termes de médailles. «On pense raisonnablement, en analysant la concurrence, qu'on est en capacité de faire un peu plus de 50% de médailles par rapport aux Jeux de Pékin» en 2022, a renchéri Yann Cucherat, manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport.

Un record de 15 médailles à battre

Pour rappel, la délégation française avait été décorée à 14 reprises, dont cinq en or, sept en argent et deux en bronze, lors de ces Jeux d’hiver en Chine. Mais la France n’avait pas battu son record qui est de 15 médailles obtenues à Sotchi en 2014 et à Pyeongchang en 2018.

«Ces Jeux, on les voit comme symboliquement forts, car ce sont les premiers après les Jeux de Paris 2024» et ce seront «les derniers Jeux d'hiver avant notre échéance à la maison», en 2030 dans les Alpes françaises, a encore déclaré Amélie Oudéa-Castéra. À noter qu'Albertville a été la dernière ville française à organiser les JO d’hiver, en 1992.

Milan-Cortina marquera également «le retour des Jeux d'hiver en Europe, avec du public», a-t-elle souligné, alors que les JO de Pékin s'étaient tenus sans public en raison de la pandémie de Covid.