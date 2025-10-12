Coupe du monde 2026 : l’équipe de France qualifiée pour le Mondial si…

Avec trois victoires en autant de rencontres dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France peut valider sa qualification, dès ce lundi, en Islande.

Les Bleus entrevoient l’Amérique. Avec trois succès en autant de rencontres depuis le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France est très bien partie pour décrocher sa qualification. Et elle pourrait même valider son billet, dès lundi (20h45), en Islande.

En tête de leur groupe avec cinq points d’avance sur l’Ukraine (9 points contre 4 points), les hommes de Didier Deschamps seront assurés de disputer le Mondial, organisé au Canada, aux États-Unis et au Mexique, en cas de nouveau succès à Reykjavik et si les Ukrainiens ne s’imposent pas, dans le même temps, face à l’Azerbaïdjan à Cracovie (Pologne). Les Tricolores compteraient ainsi plus de six points d’avance avant les deux derniers matchs et ne pourraient plus être rejoints.

Si ce scénario ne se produit pas, les Bleus tenteront de terminer le travail lors des derniers matchs contre l’Ukraine au Parc des Princes (13 novembre) ou en Azerbaïdjan (16 novembre) et ainsi éviter de revivre la même désillusion qu’en 1993 qui avait fait manquer à l’équipe de France la Coupe du monde 1994 aux États-Unis.

L’équipe de France qualifiée si…

- Les Bleus s’imposent, ce lundi (20h45), en Islande et si l’Ukraine ne bat pas l’Azerbaïdjan dans le même temps