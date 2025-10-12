Cyclisme : Combien Matteo Trentin va-t-il toucher après sa victoire sur Paris-Tours ?

L’Italien Matteo Trentin a remporté dimanche la Classique cycliste Paris-Tours devant le vainqueur sortant le Français Christophe Laporte.

Il a été le plus malin. Ce dimanche, Matteo Trentin a signé une troisième victoire sur le Paris-Tours après 2015 et 2017 en profitant du sabotage de l’échappée Paul Lapeira et Thibaud Gruel qui étaient bien partis pour se disputer la gagne dans cette 119e édition.

Grâce à ce succès, il s'offre un chèque de 7.515 euros promis au vainqueur de cette Classique. Christophe Laporte, vainqueur l'an passé, touchera lui 3.760 euros pour sa deuxième place. A noter que la dotation complète est de 18.800 euros pour cette course partie de Chartres (Eure-et-Loir).

La dotation du Paris-Tours 2025

Vainqueur : 7.515 euros

2e : 3.760 euros

3e : 1.875 euros

4e : 935 euros

5e : 745 euros

6e et 7e : 565 euros

8e et 9e : 375 euros

De la 10e à la 20e : 190 euros

