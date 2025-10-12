Toute l’actu en direct 24h/24
Cyclisme : le classement du Tour de Lombardie après la victoire de Tadej Pogacar

Tadej Pogacar a remporté un 5e Tour de Lombardie consécutif. Tadej Pogacar a remporté un 5e Tour de Lombardie consécutif. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Champion du monde et d’Europe en titre, Tadej Pogacar, quadruple vainqueur du Tour de France, a remporté, samedi, un 5e Tour de Lombardie consécutif en s’imposant en solitaire devant Remco Evenepoel et Michael Strorer. Le Français Paul Seixas a terminé à la 7e place.

Le classement du Tour de Lombardie

1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 5h45’53’’

2. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) à 1’48’’

3. Michael Storer (AUS/TUD) à 3’14’’

4. Quinn Simmons (USA/LTK) à 3’39’’

5. Isaac Del Toro (MEX/UAD) à 4’16’’

6. Tom Pidcock (GBR/Q36) à 4’16’’

7. Paul Seixas (FRA/DAT) à 4’16’’

8. Egan Bernal (COL/IGD) à 4’16’’

9. Jay Vine (AUS/UAD) à 4’18’’

10. Cian Uijtdebroeks (BEL/TVL) à 4’30’’

11. Adam Yates (GBR/UAD) à 4’49’’

12. Lenny Martinez (FRA/TBV) à 5’04’’

13. Ion Izagirre (ESP/COF) à 5’21’’

14. Ben Tulett (GBR/TVL) à 5’21’’

15. Cristian Scaroni (ITA/AST) à 5’21’’

16. Davide Piganzoli (ITA/EOK) à 5’21’’

17. Oscar Onley (GBR/DFP) à 5’38’’

18. Ben O'Connor (AUS/JAY) à 5’38’’

19. Mikel Landa (ESP/SOQ) à 5’38’’

20. Carlos Canal (ESP/MOV) à 5’48’’

