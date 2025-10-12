Cyclisme : Tadej Pogacar battu par un amateur lors d’une course en Slovénie

Ce dimanche, au lendemain de sa victoire sur le Tour de Lombardie, Tadej Pogacar été battu lors d’une course contre des amateurs en Slovénie.

L’ogre du vélo a été battu. Enfin «battu» est un bien grand mot. Ce dimanche, au lendemain de sa cinquième victoire sur le Tour de Lombardie, Tadej Pogacar a disputé de le «Pogi challenge», une course organisée sur ses anciennes routes d’entraînement. Et le coureur d’UAE Team Emirates XRG a terminé à la deuxième place, derrière le Britannique Andrew Feather.

No rest for the wicked! Less than 24 hours after winning Lombardia, Tadej Pogacar was back home in Slovenia to ride the Pogi Challenge with his fans on Krvavec climb. 💚🇸🇮 I've heard that someone "beat" him, I hope Red Bull will sign that cyclist right away!#ifeelSloveniapic.twitter.com/DYiEq4M7gu — Mihai Simion (@faustocoppi60) October 12, 2025

Sur un tracé entre son village natal de Klanec et la station de Krvavec, 841 inscrits étaient présents (832 ont été classés) pour participer à ce défi (189 mètres de dénivelé et 23 kilomètres). Petite précision : le double champion du monde était parti avec quelques minutes de retard.

Désormais, place aux vacances pour le Slovène qui a réalisé une saison 2025 historique avec notamment des victoires sur le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie, le Tour de France ou encore les Mondiaux.

L’an prochain, «Pogi» aura pour objectifs de gagner «les courses qui (lui) ont échappé cette année», à savoir Paris-Roubaix et Milan-Sanremo.