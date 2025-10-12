Toute l’actu en direct 24h/24
Cyclisme : Tadej Pogacar battu par un amateur lors d’une course en Slovénie

Tadej Pogacar a réalisé une saison historique avec de nombreuses victoires. [LaPresse / Icon Sport]
Ce dimanche, au lendemain de sa victoire sur le Tour de Lombardie, Tadej Pogacar été battu lors d’une course contre des amateurs en Slovénie.

L’ogre du vélo a été battu. Enfin «battu» est un bien grand mot. Ce dimanche, au lendemain de sa cinquième victoire sur le Tour de Lombardie, Tadej Pogacar a disputé de le «Pogi challenge», une course organisée sur ses anciennes routes d’entraînement. Et le coureur d’UAE Team Emirates XRG a terminé à la deuxième place, derrière le Britannique Andrew Feather.

Sur un tracé entre son village natal de Klanec et la station de Krvavec, 841 inscrits étaient présents (832 ont été classés) pour participer à ce défi (189 mètres de dénivelé et 23 kilomètres). Petite précision : le double champion du monde était parti avec quelques minutes de retard.

Désormais, place aux vacances pour le Slovène qui a réalisé une saison 2025 historique avec notamment des victoires sur le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie, le Tour de France ou encore les Mondiaux.

L’an prochain, «Pogi» aura pour objectifs de gagner «les courses qui (lui) ont échappé cette année», à savoir Paris-Roubaix et Milan-Sanremo.

