Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : l’incroyable boulette de Gianluigi Donnarumma avec l’équipe d’Italie (vidéo)

Si l’Italie s’est imposée, samedi, contre l’Estonie en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (3-1), son gardien Gianluigi Donnarumma a été l’auteur d’une boulette. Sans conséquence.

Une erreur heureusement sans conséquence pour l’Italie et Gianluigi Donnarumma. S’il réalise un très bon début de saison avec Manchester City, le portier transalpin a été l’auteur d’une grossière boulette, samedi soir, lors de la victoire de son pays contre l’Estonie en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (3-1).

L'erreur de Donnarumma !! Le tout récent Trophée Yachine relâche le ballon dans les pieds d'un estonien !



Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOTpic.twitter.com/rxlEi4efA9 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 11, 2025

Sur un centre venu de la gauche de Markus Soomets, à un quart d’heure du coup de sifflet final, l’ancien portier du PSG a manqué sa prise de balle et a relâché le ballon dans les pieds de Rauno Sappinen, qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide.

Si elle a redonné quelque peu espoir aux Estoniens, cette bévue n’a pas changé l’issue de la rencontre. À ce moment du match, la Squadra Azzurra, dirigée par Gennaro Gattuso, menait trois buts à zéro grâce à Moïse Kean (4ᵉ), Mateo Retegui (38ᵉ) et Pio Esposito (74ᵉ) et s’est finalement imposée, décrochant sa 4ᵉ victoire dans ces éliminatoires. Mais l’Italie, qui a déjà manqué les deux dernières Coupes du monde, est encore loin de disputer le Mondial l’été prochain.

Gianluigi Donnarumma et ses coéquipiers occupent la 2ᵉ place de leur groupe, à six points de la Norvège, mais avec un match en moins. Et ils devront impérativement réaliser un sans-faute lors de leurs trois derniers matchs contre Israël (mardi) puis la Moldavie (13 novembre) et la Norvège (16 novembre), tout en espérant un faux pas des Norvégiens contre l’Estonie (13 novembre) pour décrocher directement leur billet et éviter de passer par les barrages.

Des barrages qui ont privé les Italiens de la Coupe du monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar.