Erling Haaland : pourquoi l’attaquant norvégien est-il entré dans l’histoire du football ?

Erling Haaland a inscrit un triplé contre Israël en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Erling Haaland a inscrit un triplé contre Israël en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. [Bildbyran / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Malgré deux penalties manqués, Erling Haaland a inscrit un triplé, samedi soir, lors de la victoire de la Norvège contre Israël en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (5-0).

Un record de précocité. Déjà en très grande forme avec Manchester City depuis le début de la saison, avec 12 buts en neuf matchs, Erling Haaland a grandement contribué à la victoire de la Norvège contre Israël, samedi soir, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (5-0). S’il a manqué deux penalties en début de rencontre (5e, 7e), l’attaquant norvégien s’est parfaitement rattrapé avec un magnifique triplé (27e, 63e, 72e).

Trois réalisations qui l’ont fait entrer dans l’histoire du football. Car il est devenu le joueur le plus rapide à franchir la barre des 50 buts en sélection, lui qui en totalise désormais 51 en seulement 46 matchs avec la Norvège. Il devance de très loin Harry Kane, qui détenait ce record après avoir marqué son 50e but lors de sa 71e rencontre avec l’Angleterre, mais aussi d’autres très grands noms du ballon rond comme Neymar (74 matchs), Kylian Mbappé (90 matchs), Robert Lewandowski (90 matchs), ainsi que Lionel Messi (107 matchs) et Cristiano Ronaldo (114 matchs).

La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : la liste de tous les pays qualifiés Lire

Et le prochain objectif d’Erling Haaland avec sa sélection est de qualifier la Norvège pour la Coupe du monde 2026. Avec six victoires en autant de matchs, les Norvégiens sont en bonne voie pour décrocher leur billet. 

Mais ils devront poursuivre sur leur lancée lors de leurs deux dernières rencontres contre l’Estonie (13 novembre) et en Italie (16 novembre) pour voir le Canada, les États-Unis et le Mexique l’été prochain, et permettre à la Norvège de disputer la 4e Coupe du monde son histoire. La première depuis 1998 en France.

