Masters 1000 de Shanghai : pourquoi la finale entre Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot est-elle historique ?

Le Français Arthur Rinderknech et le Monégasque Valentin Vacherot se retrouvent en finale du tournoi de tennis Masters 1000 de Shanghai. Les deux cousins, respectivement 54e et 204e mondiaux, ont battu Daniil Medvedev et Novak Djokovic en demi-finale. Voici en six points pourquoi cette finale est historique à bien des égards.

Deux cousins germains opposés en finale

Si l'affrontement en finale d'un tournoi entre deux membres d'une même famille n'est pas inédit, puisque les sœurs Williams notamment, se sont déjà affrontées en finale, l'affrontement de deux cousins germains pour un titre majeur (Masters 1000) semble être une première sur le circuit ATP.

une Finale au classement cumulé le plus élevé de l'histoire

En additionnant le classement cumulé d'Artur Rinderknech (54e), avec celui de Valentin Vacherot (204e), on atteint le total de 258, ce qui en fait la finale avec le classement cumulé des deux joueurs le plus élevé de l'histoire (c'est donc sur le papier la moins relevée).

un potentiel vainqueur le moins bien classé de l'histoire

Avec son classement de 204e au début du tournoi, Valentin Vacherot serait le vainqueur le moins bien classé de l'histoire en Masters 1000. Il est en attendant le finaliste le moins bien classé de l'histoire.

Un premier titre sur le circuit ATP

Auparavant dans leur carrière respective, ni Arthur Rinderknech, ni Valentin Vacherot, n'ont gagné de tournoi sur le circuit principal. Il y aura de toutes façons un vainqueur inédit sur le circuit ATP ce dimanche.

Valentin Vacherot est entré en tant que remplaçant

Au départ, Valentin Vacherot ne devait même pas disputer les qualifications du Master 1000 de Shanghaï, il y est entré en bénéficiant du forfait de dernière minute d'un joueur : «Je ne suis même pas arrivé en qualifications, j'étais sur la liste alternate, donc je n'étais même pas sûr de jouer les qualifs'», a-t-il confié.

le meilleur classement de leur carrière

Le Monégasque, 204e avant le tournoi, sera dans le top 60 lundi, et pourrait même intégrer le top 40 en cas de victoire. Le Français est lui certain d'intégrer le top 30. Il s'agira pour l'un et l'autre du meilleur classement de leur carrière.