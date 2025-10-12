Toute l’actu en direct 24h/24
Natation : l’incroyable fin de course de Léon Marchand, 2e du 200m 4 nages de la Coupe du monde en petit bassin (vidéo)

Léon Marchand a terminé à la 2e place du 200m 4 nages de la Coupe du monde en petite bassin. Léon Marchand a terminé à la 2e place du 200m 4 nages de la Coupe du monde en petite bassin. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Malgré une belle remontée, Léon Marchand a terminé à la 2e place en finale du 200m 4 nages de la Coupe du monde en petite bassin derrière l’Américain Shaine Casas.

Sa folle remontée n’a pas suffi. Détenteur du record du monde sur la distance en petit (1’48’’88) et grand bassin (1’52’’69), Léon Marchand (23 ans) a dû se contenter de la 2e place, samedi soir, en finale du 200m 4 nages de la Coupe du monde en petite bassin à Carmel (Etats-Unis). Dans l’Indiana, le quadruple champion olympique aux JO 2024 a été devancé par Shaine Casas, qui est également son compagnon d’entraînement.

Sur la dernière longueur en nage libre, le Toulousain, qui n’avait plus nagé en grande compétition depuis les Championnats du monde, au mois d’août, à Singapour, où il a décroché deux médailles d'or (200 et 400 m quatre nages), a effectué un impressionnant retour. Mais il a finalement échoué à seulement trois dixièmes de l’Américain, qui s’est imposé en battant le record des Etats-Unis (1’49’’43 contre 1’49’’73 pour Léon Marchand).

La veille, Léon Marchand avait terminé à la 3e place du 400m derrière l’Américain Carson Foster et l'Australien Samuel Short ainsi qu'à la 2e place du 200m dos derrière le champion olympique Hongrois Hubert Kos en établissant un nouveau record de France (1’47’’68).

Deux courses sont encore au programme du Français, qui s’alignera, ce dimanche, sur le 200m brasse et le 200m nage libre.

