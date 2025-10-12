«Un très grand moment pour le sport monégasque» : le prince Albert II félicite Valentin Vacherot après son titre à Shanghai

Le Monégasque Valentin Vacherot, vainqueur dimanche de son premier titre ATP au Masters 1000 de Shanghai en battant son cousin Arthur Rinderknech, a reçu les félicitations d’Albert II.

La nouvelle fierté de la Principauté. Ce dimanche, quelques heures après le sacre du Monégasque Valentin Vacherot en finale du Masters 1000 de Shanghai, le premier titre ATP d’un joueur de dans l’ère Open, le prince Albert II a fait part de sa satisfaction.

«C’est absolument époustouflant ! C’est un exploit remarquable par la technique et le mental, a réagi le monarque dans les colonnes de Nice-Matin. On connaissait les qualités de Valentin. On savait qu’il avait un potentiel pour aller loin, mais on ne pensait qu’il gagnerait aussi tôt une finale de Masters 1000. (…) C’est vraiment un résultat individuel extraordinaire avec toute une équipe autour, et un très grand moment pour le sport monégasque.»

Albert II a confié avoir déjà contacté le joueur samedi après le succès déjà historique du joueur en demi-finales face à Novak Djokovic. «Je lui ai envoyé un message à la fois de félicitations et d’encouragement, que j’ai terminé, comme je le fais avec Charles Leclerc (Formule 1), par un Daghe Munegu (Allez Monaco en langue monégasque) ! J’ose espérer que celui lui aura porté chance», a-t-il ajouté.

Classé à la 204e place mondiale avant le tournoi en Chine, Valentin Vacherot (26 ans) est devenu le joueur le moins bien classé à remporter un Masters 1000, en battant en finale son cousin Arthur Rinderknech.