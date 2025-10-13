Biathlon : villes, dates, horaires, épreuves… le calendrier complet de la Coupe du monde 2025-2026

La Coupe du monde 2025-2026 de biathlon s’ouvrira avec la 1ʳᵉ étape programmée fin novembre à Östersund (Suède) avant de s’achever quatre mois plus tard à Oslo (Norvège).
1ʳᵉ étape à Östersund (Suède)
Samedi 29 novembre : relais femmes à 13h15
Samedi 29 novembre : relais hommes à 16h55
Dimanche 30 novembre : relais mixte simple à 14h
Dimanche 30 novembre : relais mixte à 16h40
Mardi 2 décembre : individuel femmes à 15h30
Mercredi 3 décembre : individuel hommes à 15h30
Vendredi 5 décembre : sprint femmes à 16h
Samedi 6 décembre : sprint hommes à 16h30
Dimanche 7 décembre : poursuite femmes à 13h15
Dimanche 7 décembre : poursuite hommes à 15h15
2ᵉ étape à Hochfilzen (Autriche)
Vendredi 12 décembre : sprint hommes à 11h25
Vendredi 12 décembre : sprint femmes à 14h15
Samedi 13 décembre : poursuite hommes à 12h
Samedi 13 décembre : relais femmes à 14h15
Dimanche 14 décembre : relais hommes à 12h
Dimanche 14 décembre : poursuite femmes à 14h45
3ᵉ étape à Annecy - Le Grand-Bornand (France)
Jeudi 18 décembre : sprint femmes à 14h15
Vendredi 19 décembre : sprint hommes à 14h15
Samedi 20 décembre : poursuite femmes à 12h15
Samedi 20 décembre : poursuite hommes à 14h45
Dimanche 21 décembre : mass start femmes à 12h15
Dimanche 21 décembre : mass start hommes à 14h45
4ᵉ étape à Oberhof (Allemagne)
Jeudi 8 janvier : sprint hommes à 14h10
Vendredi 9 janvier : sprint femmes à 14h25
Samedi 10 janvier : poursuite hommes à 12h
Samedi 10 janvier : relais femmes à 14h25
Dimanche 11 janvier : relais hommes à 11h
Dimanche 11 janvier : poursuite femmes à 14h30
5ᵉ étape Ruhpolding (Allemagne)
Mercredi 14 janvier : relais femmes à 14h30
Jeudi 15 janvier : relais hommes à 14h30
Vendredi 16 janvier : sprint femmes à 14h30
Samedi 17 janvier : sprint hommes à 14h30
Dimanche 18 janvier : poursuite femmes à 12h30
Dimanche 18 janvier : poursuite hommes à 15h
6ᵉ étape à Nove Mesto (République Tchèque)
Jeudi 22 janvier : individuel hommes à 18h15
Vendredi 23 janvier : individuel femmes à 18h15
Samedi 24 janvier : relais mixte simple à 13h15
Samedi 24 janvier : relais mixte à 15h15
Dimanche 25 janvier : mass start hommes à 15h15
Dimanche 25 janvier : mass start femmes à 18h15
7ᵉ étape à Kontiolahti (Finlande)
Jeudi 5 mars : individuel femmes à 17h05
Vendredi 6 mars : individuel hommes à 17h10
Samedi 7 mars : mass start femmes à 13h40
Samedi 7 mars : relais hommes à 15h40
Dimanche 8 mars : relais femmes à 13h30
Dimanche 8 mars : mass start hommes à 16h55
8ᵉ étape à Otepaa (Estonie)
Jeudi 12 mars : sprint hommes à 15h15
Vendredi 13 mars : sprint femmes à 15h15
Samedi 14 mars : poursuite hommes à 13h30
Samedi 14 mars : poursuite femmes à 16h
Dimanche 15 mars : relais mixte simple à 12h35
Dimanche 15 mars : relais mixte à 14h40
9ᵉ étape à Oslo Holmenkollen (Norvège)
Jeudi 19 mars : sprint femmes à 16h15
Vendredi 20 mars : sprint hommes à 16h15
Samedi 21 mars : poursuite femmes à 13h45
Samedi 21 mars : poursuite hommes à 16h15
Dimanche 22 mars : mass start femmes à 13h45
Dimanche 22 mars : mass start hommes à 16h45