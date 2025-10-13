Toute l’actu en direct 24h/24
Biathlon : villes, dates, horaires, épreuves… le calendrier complet de la Coupe du monde 2025-2026

La Coupe du monde 2025-2026 de biathlon s'ouvrira du côté d'Östersund en Suède.
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Coupe du monde 2025-2026 de biathlon s’ouvrira avec la 1ʳᵉ étape programmée fin novembre à Östersund (Suède) avant de s’achever quatre mois plus tard à Oslo (Norvège).

1ʳᵉ étape à Östersund (Suède)

Samedi 29 novembre : relais femmes à 13h15

Samedi 29 novembre : relais hommes à 16h55

Dimanche 30 novembre : relais mixte simple à 14h

Dimanche 30 novembre : relais mixte à 16h40

Mardi 2 décembre : individuel femmes à 15h30

Mercredi 3 décembre : individuel hommes à 15h30

Vendredi 5 décembre : sprint femmes à 16h

Samedi 6 décembre : sprint hommes à 16h30

Dimanche 7 décembre : poursuite femmes à 13h15

Dimanche 7 décembre : poursuite hommes à 15h15

2ᵉ étape à Hochfilzen (Autriche)

Vendredi 12 décembre : sprint hommes à 11h25

Vendredi 12 décembre : sprint femmes à 14h15

Samedi 13 décembre : poursuite hommes à 12h

Samedi 13 décembre : relais femmes à 14h15

Dimanche 14 décembre : relais hommes à 12h

Dimanche 14 décembre : poursuite femmes à 14h45

3ᵉ étape à Annecy - Le Grand-Bornand (France)

Jeudi 18 décembre : sprint femmes à 14h15

Vendredi 19 décembre : sprint hommes à 14h15

Samedi 20 décembre : poursuite femmes à 12h15

Samedi 20 décembre : poursuite hommes à 14h45

Dimanche 21 décembre : mass start femmes à 12h15

Dimanche 21 décembre : mass start hommes à 14h45

4ᵉ étape à Oberhof (Allemagne)

Jeudi 8 janvier : sprint hommes à 14h10

Vendredi 9 janvier : sprint femmes à 14h25

Samedi 10 janvier : poursuite hommes à 12h

Samedi 10 janvier : relais femmes à 14h25

Dimanche 11 janvier : relais hommes à 11h

Dimanche 11 janvier : poursuite femmes à 14h30

5ᵉ étape Ruhpolding (Allemagne)

Mercredi 14 janvier : relais femmes à 14h30

Jeudi 15 janvier : relais hommes à 14h30

Vendredi 16 janvier : sprint femmes à 14h30

Samedi 17 janvier : sprint hommes à 14h30

Dimanche 18 janvier : poursuite femmes à 12h30

Dimanche 18 janvier : poursuite hommes à 15h

6ᵉ étape à Nove Mesto (République Tchèque)

Jeudi 22 janvier : individuel hommes à 18h15

Vendredi 23 janvier : individuel femmes à 18h15

Samedi 24 janvier : relais mixte simple à 13h15

Samedi 24 janvier : relais mixte à 15h15

Dimanche 25 janvier : mass start hommes à 15h15

Dimanche 25 janvier : mass start femmes à 18h15

7ᵉ étape à Kontiolahti (Finlande)

Jeudi 5 mars : individuel femmes à 17h05

Vendredi 6 mars : individuel hommes à 17h10

Samedi 7 mars : mass start femmes à 13h40

Samedi 7 mars : relais hommes à 15h40

Dimanche 8 mars : relais femmes à 13h30

Dimanche 8 mars : mass start hommes à 16h55

8ᵉ étape à Otepaa (Estonie)

Jeudi 12 mars : sprint hommes à 15h15

Vendredi 13 mars : sprint femmes à 15h15

Samedi 14 mars : poursuite hommes à 13h30

Samedi 14 mars : poursuite femmes à 16h

Dimanche 15 mars : relais mixte simple à 12h35

Dimanche 15 mars : relais mixte à 14h40

9ᵉ étape à Oslo Holmenkollen (Norvège)

Jeudi 19 mars : sprint femmes à 16h15

Vendredi 20 mars : sprint hommes à 16h15

Samedi 21 mars : poursuite femmes à 13h45

Samedi 21 mars : poursuite hommes à 16h15

Dimanche 22 mars : mass start femmes à 13h45

Dimanche 22 mars : mass start hommes à 16h45

