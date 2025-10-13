Toute l’actu en direct 24h/24
Coupe du monde 2026 : l'équipe de France qualifiée pour le Mondial si…

L'équipe de France occupe la tête de son groupe avant les deux derniers matchs.
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En tête de son groupe des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France jouera sa qualification lors de ses deux derniers matchs contre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan.

Les Bleus sont en ballotage favorable pour voir l'Amérique. Avec trois succès et un match nul, en Islande (2-2), en quatre rencontres depuis le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France est en bonne posture pour décrocher sa qualification. Mais elle devra finir le travail et valider son billet lors de ses deux dernières rencontres face à l'Ukraine et l'Azerbaïdjan.

En tête de leur groupe avec trois points d’avance sur l’Ukraine (10 points contre 7 points) et six sur l'Islande (4 points), les hommes de Didier Deschamps seront assurés de disputer le Mondial, organisé au Canada, aux États-Unis et au Mexique, en cas de nouveau succès face aux Ukainiens au Parc des Princes (13 novembre). Avec une victoire, les Tricolores ne pourraient plus être rejoints avant l'ultime match à Bakou.

L'équipe de France occupe la tête de son groupe des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
En revanche, s'ils s'inclinent ou concèdent un nouveau match nul, tout se jouera lors de la dernière rencontre face à l'Azerbaïdjan pour décrocher sa qualification directe pour cette Coupe du monde 2026.

L’équipe de France qualifiée si…

- La France s'impose contre l'Ukraine, le 13 novembre prochain, au Parc des Princes.

