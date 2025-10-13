Natation : le bilan très étonnant de Léon Marchand qui a perdu ses quatre courses de rentrée aux États-Unis

Léon Marchand a été battu dimanche sur 200m brasse lors de sa compétition de reprise Coupe du monde en petit bassin aux Etats-Unis. Le nageur français a fini le week-end sans victoire.

Une rentrée en douceur. Double champion du monde en août à Singapour (200 m 4 nages et 400 m 4 nages), Léon Marchand n’a remporté aucune course lors de l'étape de Coupe du monde en petit bassin, ce week-end dernier à Carmel (Indiana, Etats-Unis).

Le Toulousain, quadruple champion olympique, a été battu dimanche sur 200 m brasse par le Néerlandais Caspar Corbeau. Il a toutefois amélioré de près d’une seconde son record de France en 2 min 02 sec 00 (contre 2:02.99 l'an passé), mais n'a pas totalement réussi à revenir en fin de course sur son adversaire (2:01.63).

🇳🇱 Corbeau vs Marchand 🇫🇷 in the 200m breaststroke comes down to the touch 🤯#UnitedByRacingpic.twitter.com/dhf4bT5k6v — World Aquatics (@WorldAquatics) October 13, 2025

Samedi, le Français de 23 ans, qui n'avait plus nagé en compétition depuis les Mondiaux, avait été dominé sur 200 m 4 nages par son partenaire d'entraînement à Austin (Texas) Shaine Casas, après avoir été devancé vendredi sur 200 m dos par Hubert Kos, autre nageur coaché par Bob Bowman, et pris la 3e place du 400 m nage libre.

Léon Marchand ne devrait pas disputer les étapes asiatiques de la Coupe du monde en petit bassin, et devrait retrouver la compétition lors de l'US Open de natation début décembre à Austin.