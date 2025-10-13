«À partir de 10 euros» : voici les prix des places pour assister à la CAN 2025

Ce lundi, la Confédération africaine de football a dévoilé les prix des billets pour les matchs de la CAN 2025, qui se tiendra au Maroc à partir du 21 décembre.

C’est un moment très attendu. La Coupe d’Afrique des nations 2025 aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Et avant d’assister à cette grande fête du football africain, il convient de se procurer des billets. Ce lundi, la CAF a révélé les prix des billets pour les matchs de la compétition.

Ces prix varient, en fonction de l’importance de la rencontre, de 100 dirhams (environ 10 euros) à 900 dirhams (85 euros).

Bien loin des prix de la Coupe du monde

Les matchs de la phase de groupes seront les plus abordables pour permettre au plus de supporters possible de pouvoir encourager leurs équipes nationales. Ainsi, il faudra débourser 100 dirhams (10 euros) et jusqu’à 300 dirhams (environ 28,5 euros) au maximum pour ces rencontres. Petite exception pour le match d’ouverture Maroc-Comores où les prix seront un peu plus élevés, de 150 à 500 dirhams minimum (soit environ de 14 à 47 euros).

Pour la finale, il faudra pousser jusqu’à 900 dirhams, soit 85 euros. On est bien loin de la tarification pour la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, qui oscille entre 50 et un peu plus de 5.400 euros.

A noter que pour se procurer des places, il est nécessaire d'avoir un FAN ID, à obtenir sur l'application Yalla.

Le détail des prix des billets

Match d'ouverture : de 14 à 47 euros

Matchs de groupe : de 9 à 28 euros

Huitièmes de finale : de 14 à 47 euros

Quarts de finale : de 19 à 57 euros

Demi-finales : de 28 à 75 euros

Finale : de 38 à 85 euros