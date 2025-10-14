Football : le match Pays de Galles-Belgique interrompu à cause de l’intrusion d’un rat

Lundi soir, le match pays de Galles-Belgique, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a été interrompu quelques instants après l'apparition d'un rat sur le terrain.

Un invité qui n’était pas vraiment prévu. Le match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 opposant le pays de Galles et la Belgique (2-4) a été interrompu quelques minutes en seconde période après qu’un rat soit apparu sur la pelouse du Cardiff City Stadium.

A la 66e minute de jeu, l’animal est en effet parvenu à se faufiler pour arriver sur le terrain au milieu des 22 joueurs, obligeant l’arbitre de la rencontre, l’Allemand Daniel Siebert, à stopper le jeu quelques instants.

Le gardien belge du Real Madrid Thibaut Courtois a tenté d’attraper le rongeur sans réussite. Le Gallois Brennan Johnson qui a alors poursuivi le rat pour l'obliger à sortir des limites du terrain.

Les joueurs ont ensuite pu reprendre le match qui a donc vu la victoire des Diables Rouges, qui récupèrent la tête de leur groupe de qualifications devant la Macédoine du Nord.