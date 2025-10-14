Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

France – Maroc, demi-finale de Coupe du monde U20 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Elyaz Zidane et les Bleuets visent la finale du Mondial U20. [Javier TORRES / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France affronte le Maroc, mercredi 15 octobre, en demi-finale de la Coupe du monde U20 qui se déroule au Chili.

Sur les traces de leurs aînés ? Douze années après le titre de la génération des Florian Thauvin, de Paul Pogba et Lucas Digne, l’équipe de France U20, emmenée cette fois par Saïmon Bouabré ou Elyaz Zidane, fils de Zinédine, est en passe de rejoindre la finale de la Coupe du monde 2025. Pour ce faire, il faudra passer l’obstacle du Maroc ce mercredi lors de la demi-finale à l’Estadio Elias Figueroa Brander de Valparaiso (Chili).

Pour atteindre le dernier carré, qui rappellera une opposition au même stade des deux pays lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Bleuets de Bernard Diomède ont battu la Norvège (2-1) dans la nuit de dimanche à lundi. Éliminés au premier tour en 2023, les Tricolores vont déjà beaucoup mieux. Mais ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.

En face, les Lionceaux de l’Atlas continuent de surprendre. Après avoir terminé en tête de sa poule en battant notamment le Brésil et l’Espagne, les coéquipiers de l’ancien joueur de Montpellier Othmane Maama et de celui de Dunkerque en Ligue 2 Gessime Yassine, ont éliminés en phase éliminatoire la Corée du Sud (2-1) et les États-Unis (3-1).

Sur le même sujet Coupe du monde 2025 U20 : le calendrier et les résultats complets Lire

Programme TV

France – Maroc
Demi-finale Coupe du monde U20
Mercredi 15 octobre
22h sur L’Équipe Live et Fifa +

MarocEquipe de FranceCoupe du mondeQuelle heure quelle chaîneFootball

À suivre aussi

CAN 2025 : le patron de la CAF «confiant» malgré les manifestations au Maroc
Nayf Aguerd a pu prendre son avion et rejoindre l'équipe du Maroc.
«Tout est désormais entre les mains de la police» : le défenseur marocain Nayef Aguerd revient sur son agression à l’aéroport de Marignane
Maroc : la militante féministe Ibtissame Lachgar condamnée à deux ans et demi de prison pour «atteinte à l'islam», après son procès en appel

Ailleurs sur le web

Dernières actualités