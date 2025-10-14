France – Maroc, demi-finale de Coupe du monde U20 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France affronte le Maroc, mercredi 15 octobre, en demi-finale de la Coupe du monde U20 qui se déroule au Chili.

Sur les traces de leurs aînés ? Douze années après le titre de la génération des Florian Thauvin, de Paul Pogba et Lucas Digne, l’équipe de France U20, emmenée cette fois par Saïmon Bouabré ou Elyaz Zidane, fils de Zinédine, est en passe de rejoindre la finale de la Coupe du monde 2025. Pour ce faire, il faudra passer l’obstacle du Maroc ce mercredi lors de la demi-finale à l’Estadio Elias Figueroa Brander de Valparaiso (Chili).

Pour atteindre le dernier carré, qui rappellera une opposition au même stade des deux pays lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Bleuets de Bernard Diomède ont battu la Norvège (2-1) dans la nuit de dimanche à lundi. Éliminés au premier tour en 2023, les Tricolores vont déjà beaucoup mieux. Mais ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.

En face, les Lionceaux de l’Atlas continuent de surprendre. Après avoir terminé en tête de sa poule en battant notamment le Brésil et l’Espagne, les coéquipiers de l’ancien joueur de Montpellier Othmane Maama et de celui de Dunkerque en Ligue 2 Gessime Yassine, ont éliminés en phase éliminatoire la Corée du Sud (2-1) et les États-Unis (3-1).

Programme TV

France – Maroc

Demi-finale Coupe du monde U20

Mercredi 15 octobre

22h sur L’Équipe Live et Fifa +