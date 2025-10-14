NBA : la nouvelle performance de Victor Wembanyama à quelques jours du début de la saison (vidéo)

A quelques jours du lancement de la nouvelle saison NBA, Victor Wembanyama s’est offert un double-double lors de la victoire de San Antonio contre Indiana (124-108), lundi soir.

Une nouvelle démonstration. Dans la nuit de lundi à mardi, Victor Wembanyama, star des San Antonio Spurs a signé une belle performance en réalisant un double-double (27 points - 11 rebonds) lors de la victoire de sa franchise en pré-saison face aux Indiana Pacers (1208-124).

🇫🇷 @WEMBY en 25 minutes sur le court ?



👽 27 POINTS

👽 11 REBONDS

👽 4 AST

👽 3 STL

👽 9-13 FGM



Les @Spurs restent invaincus en pré-saison ! pic.twitter.com/bLEFhaxMdP — NBA France (@NBAFRANCE) October 14, 2025

En plus de ses points et rebonds, le vice-champion olympique 2024 avec l’équipe de France a délivré 4 passes, effectué 3 interceptions et pris un contre. Seule petite ombre au tableau, ses 7 balles perdues.

Après avoir engrangé ses 9 points, puis 10 puis 22 lors des rencontres précédentes, «Wemby» monte en puissance et démontre qu’il a bien travaillé à l’intersaison lui qui avait stoppé la dernière saison en février après une thrombose veineuse à l’épaule.

Avant leur premier match de la saison 2025-2026 de NBA, dans la nuit du 22 au 23 octobre face aux Dallas Mavericks, les Spurs affronteront une dernière fois les Pacers dans la nuit de vendredi à samedi.