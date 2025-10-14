Toute l’actu en direct 24h/24
NBA : la nouvelle performance de Victor Wembanyama à quelques jours du début de la saison (vidéo)

Victor Wembanyama et les Spurs disputeront un dernier match de présaison dans la nuit de vendredi à samedi. [Trevor Ruszkowski-Imagn Images/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A quelques jours du lancement de la nouvelle saison NBA, Victor Wembanyama s’est offert un double-double lors de la victoire de San Antonio contre Indiana (124-108), lundi soir.

Une nouvelle démonstration. Dans la nuit de lundi à mardi, Victor Wembanyama, star des San Antonio Spurs a signé une belle performance en réalisant un double-double (27 points - 11 rebonds) lors de la victoire de sa franchise en pré-saison face aux Indiana Pacers (1208-124).

En plus de ses points et rebonds, le vice-champion olympique 2024 avec l’équipe de France a délivré 4 passes, effectué 3 interceptions et pris un contre. Seule petite ombre au tableau, ses 7 balles perdues.

Après avoir engrangé ses 9 points, puis 10 puis 22 lors des rencontres précédentes, «Wemby» monte en puissance et démontre qu’il a bien travaillé à l’intersaison lui qui avait stoppé la dernière saison en février après une thrombose veineuse à l’épaule.

Sur le même sujet NBA : la très belle performance de Victor Wembanyama pour son premier match de pré-saison (vidéo) Lire

Avant leur premier match de la saison 2025-2026 de NBA, dans la nuit du 22 au 23 octobre face aux Dallas Mavericks, les Spurs affronteront une dernière fois les Pacers dans la nuit de vendredi à samedi.

