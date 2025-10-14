Tennis : Valentin Vacherot va-t-il disputer le Masters 1000 de Paris ?

Vainqueur surprise du Masters 1000 de Shanghai contre son cousin français Arthur Rinderknech, le Monégasque Valentin Vacherot espère disputer le tournoi de Paris (27 octobre-2 novembre).

Sa présence n’est pas encore assurée. Vainqueur du Masters 1000 de Shanghai à la surprise générale, Valentin Vacherot n’est pas certain de disputer le tournoi de Paris à la fin du mois (27 octobre-2 novembre). S’il a fait un bon de la 204e à la 40e place dans la hiérarchie mondiale, grâce à son sacre en Chine contre son cousin français Arthur Rinderknech, le Monégasque ne disposait pas d’un classement lui permettant d'intégrer directement le tableau final du 9e et dernier Masters 1000 de la saison lorsque la liste des participants a été arrêtée.

Une invitation aussi pour Arthur Rinderknech ?

Et pour être présent à La Défense Arena, il a fait une demande auprès des organisateurs pour bénéficier d’une des quatre invitations. «Valentin Vacherot a déjà fait une demande de wild card», a indiqué Cédric Pioline, directeur du Masters 1000 de Paris, qui n’a pas encore tranché. «Nous nous réunirons avec notamment la Direction technique nationale et le président (de la FFT Gilles Moretton) pour savoir à qui nous allons l'attribuer», a-t-il ajouté.

Et les débats promettent d’être animés. «Est-ce qu’au regard de son exploit, il aura une wild card ou pas ? C’est vraiment une question que l’on se pose», a rétorqué Cédric Pioline, rappelant qu’«il y a quinze jours (…) pas grand-monde ne le connaissait».

Mais son exploit historique à Shanghai a changé la donne. «Maintenant, je pense qu’il a un nom qui parle, qui est dans l’actualité, il est identifiable», a-t-il souligné. Mais il n’est pas le seul à avoir besoin d’une invitation pour intégrer le tableau principal. C’est le cas également d’Arthur Rinderknech, qui a été renversé en finale échouant à devenir le premier Français à remporter un Masters 1000 depuis Jo-Wilfried Tsonga en 2014.

Et alors que quatre invitations seront également octroyées pour les qualifications, Valentin Vacherot comme Arthur Rinderknech seront fixés dans le courant de la semaine prochaine.