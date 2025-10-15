Toute l’actu en direct 24h/24
«Ce n’est pas super…» : Léon Marchand fait le bilan après sa rentrée à la Coupe du monde en petit bassin

Léon Marchand a décroché quatre podiums en autant de finales lors de la 1ère étape de la Coupe du monde en petit bassin. Léon Marchand a décroché quatre podiums en autant de finales lors de la 1ère étape de la Coupe du monde en petit bassin. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Pour sa rentrée, Léon Marchand a conclu la première étape de la Coupe du monde de natation en petit bassin à Carmel (Etats-Unis) avec quatre podiums mais sans la moindre victoire.

Une rentrée mitigée pour la star de la natation française. Pour sa première sortie depuis les Mondiaux à Singapour, Léon Marchand a participé, le week-end, à la 1ère étape de la Coupe du monde en petit bassin à Carmel (Etats-Unis). Et dans l’Indiana, le quadruple champion olympique aux JO 2024 a décroché quatre podiums en autant de finales mais il n’est pas parvenu à s’offrir la moindre victoire. Il a dû se contenter de la 3e place sur le 400m nage libre et de la 2e place sur le 200m dos, le 200m 4 nages et le 200m brasse.

«J’ai perdu toutes mes courses ! Ce n’est pas super», a concédé Léon Marchand dans une vidéo du site Swimswam. Mais il n’a pas perdu son sourire, alors qu’il a amélioré de près d’une seconde son record de France (2’02’’) sur 200m brasse ainsi que celui du 200m dos (1’47’’68). Et il est conscient des domaines qu’il doit travailler, lui qui a choisi de faire l’impasse sur les deux autres étapes à Westmont (17-19 octobre) puis Toronto (23-25 octobre).

Léon Marchand a terminé à la 2e place du 200m 4 nages de la Coupe du monde en petite bassin.
«Je dois travailler mes détails, mes virages, et mes sorties de l’eau», a détaillé le Toulousain, qui effectuera un stage en altitude en novembre. Avec en ligne de mire les Championnats d’Europe, l’été prochain, à Saint-Denis (10-16 août 2026). «Je veux vraiment m’entraîner fort cette année et me concentrer sur les championnats d’Europe à Paris», a-t-il insisté. Et il a dix mois devant lui pour débarquer dans la capitale française au meilleur de sa forme.

