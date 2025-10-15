Toute l’actu en direct 24h/24
Coupe du monde 2026 : Cameroun, Nigeria, Gabon, RD Congo… Voici le programme complet des barragistes de la zone Afrique

Victor Osimhen et le Nigeria ont décroché leur ticket pour les barrages en battant le Bénin. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique ont rendu leur verdict mardi soir. Le Cameroun, le Nigeria, le Gabon et la RD Congo vont disputer les barrages.

Un parcours du combattant. Alors que le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont rejoint l’Egypte, l’Afrique du Sud, le Cap Vert, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et le Ghana parmi les neuf qualifiés directs du continent pour la Coupe du monde 2026, quatre équipes ont validé leur ticket en tant que meilleurs deuxièmes pour les barrages continentaux.

En effet un dixième représentant africain pourrait participer au prochain Mondial s'il s'y qualifie via le «tournoi de barrage» intercontinental offrant les deux dernières places pour le Mondial. Il s'agira du Gabon, de la RD Congo, du Nigeria ou du Cameroun. Ces quatre nations se disputeront les 13 et 16 novembre au Maroc la place pour ce tournoi. 

Ainsi, les Gabonais défieront en demi-finale les Nigerians, alors que la RDC affrontera les Lions indomptables. La finale opposera les deux vainqueurs. Et le gagnant disputera les barrages intercontinentaux, qui offriront en mars les derniers billets pour le Mondial 2026.

La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
Six sélections y prendront part : deux d’Amérique centrale et du Nord, une d’Afrique, une d’Asie, une d’Océanie et une d’Amérique du Sud.

La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
