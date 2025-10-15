Toute l’actu en direct 24h/24
Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : de quoi souffre Amine Gouiri, blessé avec l’équipe d’Algérie ?

Amine Gouiri s'est de nouveau blessé à l'épaule. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Amine Gouiri, attaquant de l’équipe nationale de l’Algérie, s'est blessé mardi lors de la victoire contre l’Ouganda (2-1) en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Une grande inquiétude. A cinq minutes de la fin du dernier match des qualifications pour la Coupe du monde 2026 entre l’Algérie et l’Ouganda (2-1) mardi soir, Amine Gouiri, l’attaquant des Fennecs a été violemment percuté par le gardien ougandais Jamal Salim Magoola. 

L’attaquant de l’OM, âgé de 25 ans, est resté allongé de longues minutes sur la pelouse, les soigneurs examinant sa tête et son épaule droite, avant d'être évacué sur une civière avec un bandage sur le crâne.

«Concernant notre attaquant Amine Gouiri, le premier examen médical a révélé une blessure à la tête et à l'épaule, a confié Vladimir Petkovic, le sélectionneur de la sélection algérienne. Il est en train de passer des examens plus approfondis en ce moment même et j'espère qu'ils seront rassurants.»

La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
Le 12 septembre, l’ancien joueur de Rennes et Nice notamment s’était déjà blessé à cette même épaule et portait depuis une protection. La durée de sa possible indisponibilité n'a pas encore été dévoilée.

