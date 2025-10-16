«C’est vraiment la dernière chose à laquelle je pense» : les confidences de Valentin Vacherot sur ses gains remportés au Masters 1000 de Shanghai

Valentin Vacherot, qui a battu son cousin français Arthur Rinderknech en finale, a touché près d’un million d’euros grâce à son sacre au Masters 1000 de Shanghai.

Un tournant dans sa carrière. A 26 ans, Valentin Vacherot a remporté, le week-end dernier, le Masters 1000 de Shanghai à la surprise générale. Issu des qualifications et seulement 204e mondial avant le début du tournoi, le Monégasque a renversé son cousin français Arthur Rinderknech en finale pour s’imposer en trois sets, devenant le joueur le plus mal classé à être sacré sur un tournoi de cette catégorie.

“It’s all about investing in my future” ☺️



Valentin Vacherot called into our very own ‘Second Serve’ to recap his triumph in Shanghai and outline future goals. 💪 pic.twitter.com/Mcu68wQwPc — Tennis Channel (@TennisChannel) October 15, 2025

Et grâce son impressionnant parcours en Chine, où il a aligné neuf succès de rang, écartant notamment Alexander Bublik (2e tour), Holger Rune (quart de finale) ou encore Novak Djokovic (demi-finale), il a fait un bond à la 40e place au classement ATP. Mais il a surtout empoché près de 970.000 euros, lui qui avait accumulé seulement 510.000 euros depuis le début de sa carrière.

Investir avant tout

Une somme pour le moins conséquente, même s’il a assuré ne pas trop y penser. «Pour être honnête, ce sont plutôt les gens qui me rappellent combien j’ai gagné, parce que c’est vraiment la dernière chose à laquelle je pense. C’est assez fou quand on y réfléchit, mais je n’y pense pas du tout, j’oublie même parfois», a-t-il confié dans un entretien accordé à Tennis Channel.

Et s’il garde les pieds sur terre, il s’est fait un petit plaisir à son retour de Chine. «En rentrant de Shanghai, c’était seulement la deuxième fois de ma vie que je prenais l’avion en business. Et ça, c’était vraiment génial aussi !», a glissé Valentin Vacherot, qui souhaite emmener ses parents à l’Open d’Australie en janvier prochain.

Mais cet argent servira surtout à la suite de sa carrière. «Sur le long terme, ce sera surtout pour réinvestir dans ma carrière», a-t-il indiqué. Et de préciser : «C’est surtout une question d’investir dans mon équipe, d’emmener des gens avec moi sur les tournois, d’aider un peu plus mes coachs».

Et ce sera sûrement le cas dès la semaine prochaine au tournoi ATP 500 de Bâle (Suisse), où il a reçu une invitation de la part des organisateurs.