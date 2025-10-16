Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : il accusait les vaccins contre le Covid d’avoir ruiné sa carrière, ce joueur est débouté par la justice

Le joueur a pris sa retraite à seulement 29 ans. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

A la retraite en 2024 à 29 ans, François-Xavier Fumu Tamuzo, qui évoluait à Laval, avait accusé Pfizer et les vaccins contre le Covid-19. Il a finalement été débouté.

Il n’a pas eu gain de cause. L’ancien joueur du Stade Lavallois, François-Xavier Fumu Tamuzo qui avait mis un terme à sa carrière en 2024 à seulement 29 ans après plusieurs blessures, avait porté plainte contre Pfizer, fabricant de vaccins anti-Covid, accusant ces derniers d’être à l’origine de ses problèmes.

L’ailier, vacciné en juillet et août 2021, s’était blessé à plusieurs reprises (genou gauche, tendon d’Achille, ménisque). Son kinésithérapeute avait alors émis l’hypothèse que ses douleurs soient liées à un «Covid long» ou au vaccin lui-même. Le joueur également passé par Béziers, Auxerre et Maritimo (Portugal) avait alors lancé une action en justice contre Pfizer et la Fédération française de football.

En novembre 2024, les juges avaient estimé qu’«aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir l’existence d’une faute de la FFF ou des laboratoires», comme l’a rapporté L’Équipe

Kylian Mbappé n'a toujours pas le permis de conduire.
Sur le même sujet Football : voici la magnifique voiture offerte à Kylian Mbappé par l’un des sponsors du Real Madrid (photo) Lire

Un an plus tard, il a donc été débouté une seconde fois. «Le seul critère de la temporalité ne peut suffire à rendre crédible, au-delà de la simple hypothèse, le lien de causalité entre les pathologies et la vaccination (du footballeur), ont indiqué les jugés dans un arrêté rendu le 2 octobre 2025.

Footballcovid-19

À suivre aussi

La finale de la Coupe de France est prévue le samedi 23 mai 2026.
Coupe de France 2026 : pourquoi la finale, prévue en mai, pourrait-elle être délocalisée ?
Kylian Mbappé n'a toujours pas le permis de conduire.
Football : voici la magnifique voiture offerte à Kylian Mbappé par l’un des sponsors du Real Madrid (photo)
Désiré Doué fait figure de favori pour succéder à Lamine Yamal.
Football : voici la liste complète des finalistes du Golden Boy 2025

Ailleurs sur le web

Dernières actualités