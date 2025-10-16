Football : il accusait les vaccins contre le Covid d’avoir ruiné sa carrière, ce joueur est débouté par la justice

A la retraite en 2024 à 29 ans, François-Xavier Fumu Tamuzo, qui évoluait à Laval, avait accusé Pfizer et les vaccins contre le Covid-19. Il a finalement été débouté.

Il n’a pas eu gain de cause. L’ancien joueur du Stade Lavallois, François-Xavier Fumu Tamuzo qui avait mis un terme à sa carrière en 2024 à seulement 29 ans après plusieurs blessures, avait porté plainte contre Pfizer, fabricant de vaccins anti-Covid, accusant ces derniers d’être à l’origine de ses problèmes.

L’ailier, vacciné en juillet et août 2021, s’était blessé à plusieurs reprises (genou gauche, tendon d’Achille, ménisque). Son kinésithérapeute avait alors émis l’hypothèse que ses douleurs soient liées à un «Covid long» ou au vaccin lui-même. Le joueur également passé par Béziers, Auxerre et Maritimo (Portugal) avait alors lancé une action en justice contre Pfizer et la Fédération française de football.

En novembre 2024, les juges avaient estimé qu’«aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir l’existence d’une faute de la FFF ou des laboratoires», comme l’a rapporté L’Équipe.

Un an plus tard, il a donc été débouté une seconde fois. «Le seul critère de la temporalité ne peut suffire à rendre crédible, au-delà de la simple hypothèse, le lien de causalité entre les pathologies et la vaccination (du footballeur), ont indiqué les jugés dans un arrêté rendu le 2 octobre 2025.