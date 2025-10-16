Formule 1 : le programme TV du Grand Prix des États-Unis

Deux semaines après la victoire de George Russell à Singapour, la Formule 1 a rendez-vous, ce week-end, à Austin pour le Grand Prix des Etats-Unis, remporté la saison dernière par Charles Leclerc.
Vendredi 17 octobre
19h30-20h30 : essais libres sur Canal+ Sport
23h30-00h15 : qualifications course sprint sur Canal+ Sport
Samedi 18 octobre
19h : course sprint sur Canal+ Sport
23h-00h : qualifications sur Canal+ Sport
Le programme de ce week-end sprint à Austin 🔥🇺🇸#F1#USGPpic.twitter.com/A71uIjuSwd
— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 15, 2025
Dimanche 19 octobre
21h : course sur Canal+ Sport 360