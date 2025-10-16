Toute l’actu en direct 24h/24
Formule 1 : le programme TV du Grand Prix des États-Unis

Charles Leclerc a remporté le Grand Prix des Etats-Unis l'année dernière. Charles Leclerc a remporté le Grand Prix des Etats-Unis l'année dernière. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Deux semaines après la victoire de George Russell à Singapour, la Formule 1 a rendez-vous, ce week-end, à Austin pour le Grand Prix des Etats-Unis, remporté la saison dernière par Charles Leclerc.

Vendredi 17 octobre

19h30-20h30 : essais libres sur Canal+ Sport

23h30-00h15 : qualifications course sprint sur Canal+ Sport

Samedi 18 octobre

19h : course sprint sur Canal+ Sport

23h-00h : qualifications sur Canal+ Sport

Dimanche 19 octobre

21h : course sur Canal+ Sport 360

