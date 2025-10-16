Grand Raid : tout savoir sur l'édition 2025 de la Diagonale des Fous

Du site de la Ravine Blanche au Stade de la Redoute, des centaines de coureurs vont tenter de réaliser un exploit de 170 km : courir la Diagonale des Fous. Cette course légendaire située sur l'île de la Réunion démarre ce jeudi 16 octobre.

Une course iconique. Sur l'île de la Réunion, la Diagonale des Fous s'ouvre ce jeudi 16 octobre. Il s'agit de l'un des sommets de l'ultra-trail, au même titre que la Western States (Californie), la Hardrock 100 (Colorado) et l'Ultra-Trail du Mont Blanc.

Depuis la première édition, en 1989, cet événement rassemble les plus grands athlètes de la discipline du monde entier. La difficulté du terrain emprunté, le dénivelé important qui attend les coureurs et les conditions météorologiques capricieuses de l'île Intense font de cette course un véritable monument.

Le même jour, plusieurs autres courses, moins longues et moins techniques que la Diagonale des Fous, auront également lieu sur l'île de la Réunion et feront partie du Grand Raid. Le 16 octobre également, le relais Zembrocal (149 km) se lancera à 14h alors que la Mascareignes (70 km) débutera à 22h. Le 17 octobre, le Trail de Bourbon (100 km) prendra son départ à 18h. Enfin, le 18 octobre, le Métis Trail (50 km) commencera à 4h30 du matin.

© Diagonale des Fous

La course principale, surnommée «Diag'», commencera par longer l'océan Indien le long de la côte à partir de la ville de Saint-Pierre, dans le sud de l'île. La course démarre toujours très fort, avec un dénivelé de 2.500 mètres imposé aux participants en seulement 45 km de route.

Ils poursuivront leur route au coeur des chemins viticoles et des champs de l'île, avant d'atteindre Notre-dame de la paix. Vient alors une des nombreuses parties délicates de la course, où les sportifs devront longer les crêtes montagneuses en direction de Coteau.

© Diagonale des Fous

Les chemins y sont généralement boueux et difficiles, jusqu'au point le plus haut du parcours, atteint au kilomètre 68, à 2.500 mètres au-dessus du niveau de la mer. La deuxième moitié de la course consiste à redescendre des hauteurs du Piton des Neiges, en passant notamment par la ville de Cilaos.

Enfin, la partie qui mène les traileurs dans la région du cirque du Mafate leur permet de profiter d'un cadre accessible seulement à pied ou en hélicoptère. Une nature sauvage exceptionnelle, symbole de la beauté de l'île française de l'océan Indien.

Une course de 175 km et 10.500 mètres de dénivelé

Au total, les athlètes impliqués couvrent une distance de 175 km, avec 10.500 mètres de dénivelé positif. Cette année, 2.845 personnes sont inscrites et tenteront de réaliser cet effort herculéen.

© Diagonale des Fous

Lors de l'édition 2024, le grand vainqueur, le Français Mathieu Blanchard, a rejoint la ligne d'arrivée en 23:25:02. Son premier poursuivant, le Suisse Jean-Philippe Tschumi, l'a concrétisé en 24:08:32. Pour compléter le podium, Ben Dhiman a, lui, terminé le parcours en 24:42:53.

Cette 37e édition de la Diagonale des Fous s'offre cette année à 1.250 concurrents locaux tirés au sort, 1.250 compétiteurs français, 250 étrangers et 250 partenaires de l'organisation de la course.